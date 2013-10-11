تیم بانوان پاس همدان نگاردژ شیراز را به توپ بست

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که صبح جمعه در استادیوم دستغیب شیراز و به میزبانی نگاردژ شیراز برگزار شد تیم بانوان پاس همدان توانست شش بر صفر تیم نگاردژ شیراز را مغلوب خود کند.

در این دیدار دیدنی بین دو تیم بانوان پاس همدان و نگاردژ شیراز، معصومه گنجی موفق شد دو گل برای تیم پاس به ثمر رساند.

همچنین فاطمه اردستانی نیز توانست با هنرنمایی خود پاس همدان را به دو گل دیگر برساند.

در ادامه مرضیه نیکخواه با زدن یک گل و رقیه شهبازی نیز با یک گل دیگر توانستند نشان دهند که تیم بانوان پاس همدان، تیمی با اقتدار است.

با تلاش تمامی بازیکنان پاس همدان و هماهنگی خوب بین آنها این تیم توانست تیم نگاردژ شیراز را که میزبان تیم پاس همدان بود با شکست سنگینی روبه رو کند و با نتیجه شش بر صفر تیم نگاردژ شیراز را مغلوب خود کند.

قضاوت این دیدار را تهمینه ناطقی، سارا نصرالهی، حمیده حمیدی و لیلی عشیانی به عهده داشتند.