مربی تیم فوتبال استقلال از پیشکسوتان این باشگاه عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، کریم بوستانی در خصوص آخرین شرایط این تیم اظهار داشت: تمرینات‎مان را بدون حضور ملی‌پوشان دنبال می‎کنیم با این حال بچه‎ها به لحاظ بدنی و تاکتیکی تمرینات خوبی را سپری می‎کنند که این نکته مهمی برای ادامه دیدارهای لیگ خواهد بود.

بوستانی تصریح کرد: فقط محمد قاضی و احمد جمشیدیان هستند که هنوز نتوانسته‎اند به طور کامل در کنار تیم باشند چرا که مصدومیت دارند و هر روز زیر نظر کادرپزشکی فیزیوتراپی می‎کنند.

مربی تیم استقلال در ادامه در خصوص سوءتفاهم‎هایی که از برخی صحبت‎های او در رسانه‎ها برای برخی پیشکسوتان پیش آمده بود، اضافه کرد: بعد از بازی با نماینده کره من در مصاحبه‎ای گفتم، همین که هواداران در پایان بازی تیم را تشویق کردند نشان از رضایت آنها داشت ضمن اینکه حضور در جمع چهار تیم نهایی آسیا، نتیجه بدی نبود.

وی افزود: من هیچ بی‎احترامی به پیشکسوتان نکردم چون خودم را از خانواده استقلال می‌دانم و حتی اگر سوء‎تفاهمی پیش آمده از همین جا از پیشکسوتان باشگاه عذرخواهی می‎کنم. من فقط گفتم که هواداران از بازی استقلال رضایت داشتند که با این امکانات تا جمع چهار تیم نهایی آسیا بالا آمد و قصد بی‎احترامی یا... نداشتم.