مربی تیم فوتبال استقلال از پیشکسوتان این باشگاه عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، کریم بوستانی در خصوص آخرین شرایط این تیم اظهار داشت: تمریناتمان را بدون حضور ملیپوشان دنبال میکنیم با این حال بچهها به لحاظ بدنی و تاکتیکی تمرینات خوبی را سپری میکنند که این نکته مهمی برای ادامه دیدارهای لیگ خواهد بود.
بوستانی تصریح کرد: فقط محمد قاضی و احمد جمشیدیان هستند که هنوز نتوانستهاند به طور کامل در کنار تیم باشند چرا که مصدومیت دارند و هر روز زیر نظر کادرپزشکی فیزیوتراپی میکنند.
مربی تیم استقلال در ادامه در خصوص سوءتفاهمهایی که از برخی صحبتهای او در رسانهها برای برخی پیشکسوتان پیش آمده بود، اضافه کرد: بعد از بازی با نماینده کره من در مصاحبهای گفتم، همین که هواداران در پایان بازی تیم را تشویق کردند نشان از رضایت آنها داشت ضمن اینکه حضور در جمع چهار تیم نهایی آسیا، نتیجه بدی نبود.
وی افزود: من هیچ بیاحترامی به پیشکسوتان نکردم چون خودم را از خانواده استقلال میدانم و حتی اگر سوءتفاهمی پیش آمده از همین جا از پیشکسوتان باشگاه عذرخواهی میکنم. من فقط گفتم که هواداران از بازی استقلال رضایت داشتند که با این امکانات تا جمع چهار تیم نهایی آسیا بالا آمد و قصد بیاحترامی یا... نداشتم.
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