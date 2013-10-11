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۱۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۸

عصر جمعه/

سومین تساوی شهرداری یاسوج در لیگ یک/11کارت زرد و یک قرمز نصیب بازیکنان گیتی پسند شد

سومین تساوی شهرداری یاسوج در لیگ یک/11کارت زرد و یک قرمز نصیب بازیکنان گیتی پسند شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: تیم فوتبال شهرداری یاسوج دومین دیدار خانگی و چهارمین بازی خود در لیگ یک را با تساوی به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ دسته یک کشور، عصر جمعه تیم شهرداری یاسوج در استادیوم تختی این شهر به مصاف گیتی پسند اصفهان رفت.

این دیدار پر برخورد و خشن پس از 90 دقیقه با تساوی دو بر دو به پایان رسید.

گلهای شهرداری در این بازی را مصطفی چراغی در دقیقه 45 از روی نقطه پنلتی و اکبر صفری در دقیقه 75 وارد دروازه گیتی پسند کردند.

                                           

همچنین گلهای تیم گیتی پسند اصفهان را در این بازی، جواد ماهری و سجادحسینی در دقایق ۱۶ و ۶۳ به ثمر رساندند.

بازیکنان گیتی پسند در این بازی 11 کارت زرد و یک کارت قرمز دریافت کردند.

تیم شهرداری با این تساوی و کسب یک امتیاز در رده دهم جدول گروه الف لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار گرفت.

این تیم در سه بازی قبلی خود در مقابل نیروی زمینی، سیاه جامگان مشهد و استقلال اهواز یک باخت و سه تساوی کسب کرد

 

کد مطلب 2153651

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