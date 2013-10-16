زمان برگزاری انتخابات شورایاریهای تهران

هادی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ايجاد شورای محله از اولين دوره شورای شهر تهران مطرح شد گفت: در شورای شهر دوم مهندس چمران و آقای خادم تلاش زيادي براي اجراي اين طرح كردند تا اينكه در 374 محله تهران شورای یاریها قوام یافت. البته با این طرح تمامی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی هر محله به شورایاریها واگذار شد و امروز به صورت خودگردان هر محله فعالیت فرهنگی و اجتماعی خود را مدیریت و اجرا می کند.

وی افزود: اکنون هر سراهای محله دارای 14 خانه است که می توان به خانه کتاب، خانه فنآوری اطلاعات، پژوهش، ورزش، علم و زندگی، قرآن و عترت، تسنیم، کارآفرینی، مددکاری، دوام، کودک، سلامت، فرهنگ و هنر و ایمنی اشاره کرد كه در ذیل هر خانه 72 کانون داریم که کانون ایثارگران، سالمندان، و غیره از آن جمله اند.

ریئس ستاد مدیریت محله شهر تهران اظهار داشت: روزانه 300 شهروند وارد سراهای محله شده و از این امکانات و برنامه ها استفاده می کنند.

ذاکری در پاسخ به اینکه چند ماهی است از موعد انتخابات شورایاری ها گذشته است ولی برگزار نشده گفت: انتخابات هر 4 سال یکبار است که در سال 88 حدود نیم میلیون تهرانی در انتخابات محلی شرکت کردند. ناگفته نماند که انتخابات را شورای شهر تهران برگزار می کند. اگر بر اساس قانون قبلی باشد در هر محله حدود 60 نفر ثبت نام می کنند و 10 نفر در این میان انتخاب می شوند که 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر هم عضو علی البدل هستند. حالا منتظر هستیم تا ستاد شورایاریها در شورای شهر ایجاد و انتخابات امسال برگزار شود.

رئیس ستاد مدیریت محله شهر تهران در مورد مکان سراهای محله در تهران سوال شد که گفت: ساختمان سراهای محله حدود 400 متر هستند که مکانیابی های خوبی شده ولی برخی سراها کمی دورتر از محلات هستند. باید گفت که در بحث سراهای محله و شورایاریها از آسیا و برخی کشورهای اروپایی عقب نیستیم ولی باید این فرهنگ مشارکت اجتماعی در کشور نهادینه شود. ما نمی توانیم بگوئیم که همانند کشورهایی که 100 سال است به این شیوه کار می کنند هستیم چون تازه دو سال است مدیریت محله ایجاد شده است ولي در همین مدت کوتاه هم موفق بوده ایم.

وی افزود: تاکنون 314 محله صاحب سرای محله شدند و تاپایان امسال 60 محله دیگر هم صاحب سرا می شوند که در حال خرید و ساخت بناها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی هفته جاری شورا از بررسی طرحی یک فوریتی خبر داد که بر اساس آن نام شورایاریها به شورای محله و شورای محلات تغییر می کند.