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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۷:۵۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: آغاز پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 امارات و آغاز هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و پنجم مهرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با یازدهم ذی‌الحجه سال 1434 هجری قمری و هجدهم اکتبر سال 2013 میلادی.

- هفته سیزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ذوب‌آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 15:45، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* ملوان بندرانزلی- گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:45، در ورزشگاه تختی انزلی
* استقلال صنعتی خوزستان- راه‌آهن، ساعت 17؛ ورزشگاه تختی اهواز

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان (زیر 17 سال) امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
گروه A:
* برزیل - اسلواکی، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی
* امارات - هندوراس، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

گروه B:
* اروگوئه - نیوزلند، ساعت 17، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه
* ساحل عاج - ایتالیا، ساعت 20، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

- دومین تمرین تیم فوتبال زیر 17 سال (نوجوانان) ایران در امارات امروز برگزار می‌شود.

کد مطلب 2153705

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