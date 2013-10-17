تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و پنجم مهرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با یازدهم ذی‌الحجه سال 1434 هجری قمری و هجدهم اکتبر سال 2013 میلادی.

- هفته سیزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ذوب‌آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 15:45، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی- گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:45، در ورزشگاه تختی انزلی

* استقلال صنعتی خوزستان- راه‌آهن، ساعت 17؛ ورزشگاه تختی اهواز

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان (زیر 17 سال) امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه A:

* برزیل - اسلواکی، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* امارات - هندوراس، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

گروه B:

* اروگوئه - نیوزلند، ساعت 17، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

* ساحل عاج - ایتالیا، ساعت 20، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

- دومین تمرین تیم فوتبال زیر 17 سال (نوجوانان) ایران در امارات امروز برگزار می‌شود.