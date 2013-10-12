نيروي انتظامي نقش بسزايي در مديريت شهري دارد/انضباط اجتماعي يكي از مهمترين موضوعات شهري

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبريزي شهروي عصر جمعه در ديدار با فرمانده انتظامي استان همدان ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي، گفت: رفاه در جامعه در كنار امنيت به وجود مي‌آيد و اين امنيت نيز مرهون خدمات شايسته و شبانه‌روزي پليس است.

وي با اشاره به اينكه خدمت در نيروي انتظامي از ارزش بالايي برخوردار است، اظهار داشت: نيروي انتظامي نقش بسزايي در مديريت شهري دارد و اين نقش بر كسي پوشيده نيست.

تبريزي ارتباط نيروي انتظامي با شورا و شهرداري را انكارناپذير دانست و عنوان داشت: شوراي اسلامي شهر، شهرداري همدان و پليس راهور نياز به تعامل با یکدیگر دارند بر اين اساس اميد است اين تعامل سازنده باشد.

وي انتصاب سرهنگ مهديان‌نسب به عنوان فرمانده انتظامي استان را شايسته برشمرد و اضافه كرد: تلاش و پيگيري‌هاي وي به عنوان يك نيروي بومي براي رشد و توسعه شهر همدان قابل تقدير و با ارزش است.

رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان نيز در اين ديدار با تبريك هفته نيروي انتظامي بر سبزپوشان نظام، گفت: با توجه به قابليت فرماندهي كه سرهنگ مهديان‌نسب دارد، انتظار مي‌رود شاهد افزايش تقويت جايگاه اجتماعي پليس در استان بود.

علي رضايي نقش نيروي انتظامي در گسترش امنيت و مشاركت اقشار مختلف جامعه را بسيار مهم دانست و افزود: با توجه به توان و شايستگي سرهنگ مهديان‌نسب در جايگاه فرماندهي انتظامي استان بطور قطع تعامل شهروندان، دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي مردم‌نهاد با شوراي اسلامي شهر همدان تقويت خواهد شد.

رضايي اضافه كرد: تحقق اهداف و توسعه پايدار شهر نيازمند تعامل دوسويه شهروندان با شورا و شهرداري است.

فرمانده انتظامي استان همدان نيز تركيب اعضاي دور چهارم شوراي اسلامي شهر همدان را تركيبي حرفه‌اي و كارآمد برشمرد و گفت: شهر همدان با پيشينه تاریخی و مدنيتي كه دارد با حضور و تلاش اعضاي شوراي چهارم مي‌تواند در شأن پايتخت تاريخ و تمدن ايران ‌زمين توسعه يابد.

انضباط اجتماعي يكي از مهمترين موضوعات شهري است

سرهنگ محمد مهديان‌نسب انتخاب شهردار جديد توسط شوراي چهارم را نيز شايسته و مبارك دانست و افزود: انضباط اجتماعي يكي از مهمترين موضوعات شهري است كه شهرداري متولي بخش عمده آن است.

وي همچنين با بيان اينكه ناجا و شهرداري لازم و ملزوم يكديگر هستند، اضافه كرد: ساماندهي سد معبر يكي از مواردي است كه بايد با همكاري هم اين امر را تحقق بخشيد.

وي با اشاره به اينكه نگاه پليس نسبت به گذشته متفاوت است، اظهار داشت: امروز از نظر نيروي انتظامي قدرت نرم به قدرت سخت ارجحيت دارد و 80 درصد حوزه اقناع اجتماعي، بيداري است.

فرمانده انتظامي استان همدان اضافه كرد: فرهنگ‌سازي در حوزه ترافيكي و شهري امري ضروري بوده و در اين راستا اطلاع‌رساني و پيام‌هاي فرهنگي بسيار مؤثر است.

محمد مهديان‌نسب مردم را سرمايه‌هاي اجتماعي دانست و افزود: پيش‌نياز مديريت، شناخت انسان است و شهروندان اعضاي دور چهارم شوراي اسلامي شهر همدان را با عقلانيت و آگاهي انتخاب كرده‌اند.

سرهنگ مهديان‌نسب با اشاره به اينكه همدان به لحاظ ظرفيت‌ها و داشته‌هايش جزو 10 شهر نخست كشور است، گفت: علاوه بر اين ويژگي با توجه به تجارب ارزنده اعضاي شوراي چهارم، همدان در آینده ای نزدیک سرآمد شهرهاي كشور مي‌شود.

وي تلاش بيشتر در اقناع‌سازي اجتماعي را ضروري دانست و افزود: برگزاري نشست‌ها و جلسات تخصصي و دوجانبه شورا و شهرداري با نيروي انتظامي در اين راستا بسيار مهم است.

فرمانده انتظامي استان اقدام شوراي اسلامي چهارم و شهردار جديد همدان در ديدار و تعامل با پليس را ارزشمند دانست و يادآور شد: بسياري از گفتمان‌ها و خرد جمعي شوراي اسلامي شهر مي‌تواند پليس را حتي در مأموريت‌هايش كمك كند.

سرهنگ مهديان‌نسب در پايان اظهار داشت: نيروي انتظامي استان همدان آمادگي کامل برای تعامل و همكاري با شوراي اسلامي شهر و شهرداري همدان در رسيدن به اهداف خدمت به شهروندان و داشتن شهري آباد را دارد.