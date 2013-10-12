 ايجاد سامانه جامع ثبت اشتغال در فیروزکوه

ابوالقاسم مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: ارگانها بايد تقاضاي نيرو را به صورت مكتوب با قيد جنسيت، تحصيلات و مهارت را در فرآيند جذب نيرو به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه دهند.

وی با اشاره به ديگر فرآيندهای جذب نيروي كار افزود: باید نيروي كار به سه برابر ظرفيت درخواست از طريق اداره كار و مراكز كاريابي به واحد مورد نظر معرفي شود، پذيرش و يا عدم پذيرش كارجو توسط شركت درخواست كننده نيرو به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام می شود.

این مسئول عنوان کرد: مزاياي استفاده از روند فوق الذكر ايجاد عدالت در توزيع فرصت شغلي، جلوگيري از سوء استفاده و اعمال نظر، استفاده از ظرفيت تخصص و تجربه كارجو، ثبت ميزان اشتغال ايجاد شده و فرصتهاي شغلي موجود، قاطعيت در نظارت و كنترل حسن انجام كار است.

مهری ادامه داد: طبق مصوبه این کارگروه، كارشناسان ادارات باید بابت شناسايي و ثبت اشتغال در سال 91 تقدير شوند و اولويت ها و نياز سنجي اشتغال در بخش خصوصي و دولتي اعلام شود.

فرماندار فیروزکوه با اشاره به اینکه باید سايت شناسايي اشتغال و تسهيلات اشتغالزايي قابليت رسم نمودار داشته باشد، یادآور شد: هرگونه جذب نيرو توسط كارخانجات فقط از طريق اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي باید انجام گيرد.

وی با اشاره به اینکه وجود نيروي كار جوان در فيروزكوه بحث اشتغال را بسيار حائز اهميت تر می کند، گفت: مهمترين جايگاه اشتغالزايي در این شهرستان را شركت هاي منطقه و صنايع دارند.

این مسئول از ايجاد سامانه جامع ثبت اشتغال و دريافت تسهيلات خبر داد و افزود: در این زمینه تمامي ادارات و شركت هاي منطقه ملزم به استفاده و ثبت ركورد در سامانه هستند.