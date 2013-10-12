به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح شنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، ضمن تسلیت فرارسیدن هفتم ذی الحجه، سالروز شهادت امام محمد باقر(ع)، با اشاره به این که جریان‌های تکفیری اقلیّتی در جهان اسلام هستند، تصریح کرد: این اقلیّت سه خطر را متوجه جهان کرده، خطر نخست متوجه مسلمانان است که هر روز عدّه ای بیگناه بدست این اقلیّت قسی القلب و دور از منطق به خاک و خون کشیده می‌شوند؛ آنها به شیعه و سنی هیچکدام رحم نمی کنند.

وی افزود: دومین خطر این جریان خطرناک برای جهان اسلام است که چهره اسلام را خدشه دار کرده و این دین را به عنوان دین خشونت و وحشی گری معرفی می‌کنند؛ در حالی که پیامبر اسلام(ص)، پیامبر رحمت و مهربانی بود و متأسفانه این اقدامات آنها سبب شده جاذبه اسلام تبدیل به دافعه شود و دشمنان نیز با همین بهانه به اسلام ستیزی دامن می زنند.

این استاد برجسته حوزه، خطر سوم جریان تکفیری را متوجه جهان بشریت دانسته و تصریح کرد: آنها با اقدامات خود همه جا را نا امن کرده اند.

برگزاری کنگره خطر جریان‌های تکفیری در قم

وی اظهار داشتند: ما برای این که در قبال این جریان سکوت نکنیم بنا داریم کنگره «خطر جریان های تکفیری برای اسلام، مسلمین و جهان بشریت، و راه های مقابله با آن» را آبانماه سال آینده با حضور علمای جهان اسلام در شهر مقدس قم برگزار کنیم.

آیت الله مکارم شیرازی ابراز داشت: در این راستا مشورت‌های لازم با بزرگان انجام شده و خوشبختانه با استقبال مواجه شده است و اخیراً نیز جلسه مقدماتی و باشکوهی در مدرسه امام سجاد(ع) قم برگزار شد که جمع کثیری از علمای برجسته شیعه و اهل سنت در آن حضور یافتند و این مسئله نشان داد آمادگی برای شرکت در این کنگره بسیار زیاد است.

وی افزود:‌ در پی برگزاری این مراسم، برخی از سایت‌ها و شبکه‌های وهابی به جنب و جوش افتاده و وانمود کرده‌اند که علمای قم تصمیم دارند اهل سنت را بکوبند.

این مفسر قرآن کریم با بیان این که اینها سرمایه‌ای جز دروغ و مطالب بی پایه و اساس ندارند، تصریح کرد: این کنگره و جلسات هیچ ارتباطی با کوبیدن اهل سنت ندارد، ما از اهل سنت برای حضور در این گونه جلسات و همایش‌ها دعوت می‌کنیم، ما دست دوستی به آنها دراز کرده و آنها نیز این گونه هستند.

شاخه تکفیری جریانی خطرناک هستند

وی اضافه کرد: ما حتی وهابیّت را هم دو شاخه می‌کنیم، شاخه تکفیری و غیر تکفیری، ما با شاخه غیر تکفیری حاضریم بحث منطقی کنیم و با آنها دعوایی نداریم. شاخه تکفیری جریانی خطرناک هستند که همچون خفاش پنهان می‌شوند و خود را در یک جا منفجر می‌کنند و عده‌ای بیگناه را به خاک و خون می‌کشند و غیر از خود، دیگران حتی اهل سنت که با آنها موافق نباشند را کافر می‌دانند.

آیت الله مکارم شیرازی ابراز داشت: جار و جنجال راه نیندازید، شیطنت نکنید، ما با صراحت اعلام می‌کنیم تنها با این گروه خطرناک(گروه تکفیری) مشکل داریم، با سایرین مشکلی نداریم و حتی اصرار داریم این گروه را نیز ارشاد و هدایت کنیم.

وی در ادامه از درنظر گرفتن پنجاه عنوان برای فراخوان مقالات کنگره بین المللی خطر جریان‌های تکفیری خبر داد و گفت: جهان اسلام نباید در مقابل چنین پدیده‌ای سکوت اختیار کند، چراکه آبروی جهان اسلام در میان است؛ ما با کمک علمای اهل سنت به دنیا اعلام می‌کنیم دین اسلام از چنین اقدامات وحشیانه ای بدور است.

مسئله جهاد نکاح رسوایی عظیمی بود

این مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود به فتاوای جهاد نکاح از سوی بعضی از همین جریان ها اشاره کرد و گفت: مسئله جهاد نکاح رسوایی عظیمی بود و برخلاف ضرروت دین مبین اسلام است و ما این سؤال را مطرح می‌کنیم که چرا باید علمای اسلام در قبال آن سکوت کنند؟

وی اظهار داشت: ‌اینها اگر یکسال در قم بمانند و اسلام را فرا بگیرند دست از این گونه اقدامات برخواهند داشت، آنها خود را در یک محدوده زندانی کرده و از کتاب و سنّت بی خبر هستند.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری کنگره خطر جریان‌های تکفیری تصریح کرد:‌ امیدواریم این کنگره تبدیل به یک کنگره ماندگار در تاریخ اسلام شود.