برخی خوانندگان هرمزگانی دوست ندارند حمایت شوند/ سنگ اندازی ها به نفع هنر استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین داعی یکی از مدیران برگزاری کنسرت های موسیقی و برنامه های هنری در بندرعباس میهمان خبرگزاری مهر بود و به سوالات خبرنگاران این خبرگزاری در بندرعباس پاسخ گفت. در ابتدای این گفتگو از او پرسیدیم موسسه فرهنگی و هنری دیریا با چه هدفی فعالیت هنریش را آغاز کرد؟

داعی: موسسه فرهنگی و هنری دیریا یک سال پیش با هدف برگزاری کنسرت های موسیقی، برگزاری همایش ها و فعالیت های فرهنگی در استان به ثبت رسید. اما پیش از این همه به صورت جدی فعالیت های خوبی در عرصه معرفی خوانندگان بومی همچون برگزاری فستیوال های موسیقی انجام داده است.

علیرغم اینکه سعی شده از هنرمندان بومی حمایت جدی در برگزاری کنسرت ها و معرفی آنها به مردم شود ولی متاسفانه برخی با نگاه های غیر حرفه ای مانع بوده و سنگ اندازی هایی در این راه داشته اند و سعی کردند خوانندگان بومی را نسبت به این روند بدبین کنند.

مهر: منظور از اینکه برخی به دنبال سنگ اندازی و ایجاد مانع هستند چیست؟ آیا این افراد جزو هنرمندان هستند؟

داعی: متاسفانه برخی دوست ندارند پیشرفت دیگران را ببینند و این مسئله برای من نیز مشکل ساز شده است. بنده هشت سال پیش برای رضا صادقی در دانشگاه آزاد بندرعباس کنسرتی برگزار کردم که جمعیتی بالغ بر دو تا سه هزار نفر در آن حضور یافتند و سال 89 نیز کنسرت دیگری برای رضا صادقی در بندرعباس برگزار کردم.

برخی در بندرعباس می گویند که چرا "داعی" که یک شهرستانی است باید روی خواننده های هرمزگانی سرمایه گذاری کند و کنسرت های او را برگزار کند این در حالی است که استعدادهای زیادی در زمینه موسیقی در هرمزگان وجود دارد اما آنها به درستی حمایت نمی شوند.

افرادی در جامعه هستند که نقاط ضعف و قوت دارند. نقاط ضعف آنها در شخصیت و نوع نگاه آنهاست و دوست ندارند پیشرفت و ارتقا هنری دیگران را ببینند و با مسائل پیش پا افتاده و غیر حرفه ای مانع فرصت های پیش آمده می شوند.

مهر: وضعیت برگزاری کنسرت ها در استان هرمزگان چگونه است؟

داعی: در حال حاضر وضعیت برگزاری کنسرت در استان هرمزگان و به خصوص شهر بندرعباس بسیار بهتر از گذشته شده و تعداد کنسرت های موسیقی در این شهر کم نظیر است و حتی از مردم استان های اطراف نیز برای تماشای کنسرت در بندرعباس بلیت تهیه می کنند.

یکی از اهداف و برنامه های مهم من در برگزاری کنسرت ها توجه به موسیقی بومی هرمزگان بوده است و بر این اساس تاکنون سه فستیوال موسیقی بومی هرمزگان را برگزار کرده ام که در این فستیوال ها، خواننده هایی از شهرستان های هرمزگان فرصت اجرا یافتند. ولی در زمان اجرا برخی با نگاه های سطحی موانع و مشکلاتی همچون چرا من اول روی صحنه بروم دیگری برود را که موضوعی پیش پا افتاده و غیر حرفه ای است را بوجود می آورند. اینگونه مسائل و از این دست مشکلات موجب شد تا دیگر شاهد برگزاری فستیوال چهام، پنجم و ششم هنرمندان بومی در استان نباشیم.

متاسفانه تعدادی از خواننده های جوان هرمزگانی هنوز به مرز پختگی نرسیده اند و در حالی که ما از آنها برای اجرا حمایت کرده ایم در مقابل ما جبهه می گیرند و به نظر می رسد که دوست ندارند حمایت شوند و تا زمانی که این مشکل ادامه داشته باشد خواننده های تهرانی فرصت اجرای بیشتری در بندرعباس پیدا می کنند.

این نوع برخورد تعدادی از خواننده های هرمزگان موجب شده تا ما دیگر نتوانیم فستیوال های موسیقی بومی هرمزگان را برگزار کنیم و این درحالی است که هدف ما حمایت از موسیقی این استان بوده است.

مهر: آیا حضور خوانندگان تهرانی در بندرعباس موجب ایجاد نگرانی در میان خوانندگان بومی نشده است؟

داعی: با توجه به کمبود مکان های مناسب برای تفریح در بندرعباس تماشای کنسرت های موسیقی می تواند یکی از تفریحات مناسب برای مردم باشد که در آنها لحظات شادی برای مردم رقم می خورد و تمام هزینه ای که ما انجام می دهیم برای این است که مردم را شاد کنیم. از این رو رفتن به کنسرت یکی از تفریحات مردم هرمزگان شده. زمانیکه خواننده بومی دوست ندارد دیده شود و بهانه هایی می آورد که گاها شاهد لغو کنسرت ها هستیم باید از خوانندگان تهرانی دعوت کنیم.

نمی توانیم با نگاه های سطحی و انحصاری شادی و تفریح مردم را محدود کنیم. پس سعی می کنیم هر از چند گاهی خوانندگان بومی علاقمند را هم در کنار خوانندگان تهرانی معرفی کنیم. در مقطعی برخی با عمران طاهری که یکی از خوانندگان پخته و با استعداد استان است را نسبت به من بدبین کردند و بارها به وی گفتند چرا می گذاری داعی از تو حمایت کند. زمانیکه که گفتم مشکلی ندارد هر که دوست دارد و توانایی آن را دارد جلو بیایید اما هیچ کس حاضر نشد قدم در این راه بگذارد و همان مدعیان کنار کشیدند.

امروز شاهد آن هستیم که عمران طاهری در تهران با تمام سختی های حضور در مرکز استخوان ترکانده است و یکی از خوانندگان بومی مطرح در تهران شناخته می شود. در برخی از موارد برای دعوت از خوانندگان بومی جهت شرکت در فستیوال های موسیقی از طریق عمران طاهری اقدام کرده ایم ولی شاهد رفتارهایی از سوی این دوستان هنرمند بودیم که بیشتر نوعی فرصت سوزی و گرفتن فرصت شناختن از خودشان بودیم.

مهر: با توجه به شرایط کنونی و مطرح شده جایگاه هرمزگان را در برگزاری کنسرت ها چگونه می بینید؟

داعی: هرمزگان رکورددار برگزاری کنسرت در کشور است شما هیچ کجای ایران نمی توانید این تعداد برگزاری کنسرت در ماه را ببینید. امروز شاهد آن هستیم از استانهای همجواری همچون شیراز، اصفهان، کرمان، آبادان، اهواز، سیرجان حتی تهران برای حضور در کنسرت به صورت الکترونیکی بلیت تهیه می کنند. این نشان می دهد هرمزگان جایگاه خوبی در برگزاری کنسرت ها دارد. حتی زمانیکه با خوانندگان برای برگزاری کنسرت در بندرعباس تماس می گیرم با علاقه قبول می کنند.

در این مدت سعی کرده ایم از خوانندگان مطرح و صاحب سبک دعوت کنیم. همچنین نباید فراموش کنیم ذائقه موسیقی مردم بندرعباس به گونه ای است که به کنسرت های خوانندگان "اکتیو" و فعال بیشتر علاقه دارند اما خوانندگان موسیقی سنتی نیز هم دارای علاقه مندان خاص خود هستند.

با توجه به علاقه مردم بندرعباس به موسیقی و تعداد کنسرت هایی که در این شهر برگزار می شود، به نظر می رسد که بندرعباس نیاز به احداث سالن های بزرگ و مجهزتری برای برگزاری کنسرت دارد.

ما برای دعوت از خوانندگان به نظرات مردم و مخاطبان کنسرت ها نیز توجه داریم و با نظرسنجی از مردم از طریق سامانه پیام کوتاه 3000162060 به آنها اطلاع رسانی می کنیم که دوست دارند برای کنسرت های بعدی از کدام خواننده دعوت کنیم و هر خواننده ای که دارای بیشترین علاقه مندی میان مردم باشد را برای برگزاری کنسرت به بندرعباس دعوت می کنیم.

مهر: برخی معتقد هستند این کنسرتها نوعی جیب خوانندگان تهرانی را پر کردن است شما چه اعتقادی دارید؟

داعی: روزی که من به بندرعباس آمدم با هدف معرفی و شناساندن ظرفیت ها و پتانسیلهای هنری این استان به کشور بود. نیامده ام که جیب خوانندگان تهرانی را پر کنم اما وقتی خوانندگان بومی استقبال نمی کنند چه باید کرد. مردم تفریحی به جز حضور در کنسرت ها ندارند پس باید به دنبال دعوت از خوانندگان تهرانی بود.

مهر: تا پایان امسال چه کنسرت هایی در استان توسط موسسه هنری دیریا برگزار خواهد شد؟

داعی: سعی شده تا طبق ذائقه مردم و انتخاب آنها کنسرت های آینده برنامه ریزی شود و حتی از تکراری شدن خوانندگان پرهیز شده. دی ماه امسال در ورزشگاه تختی بندرعباس کنسرت شهرام ناظری برگزار خواهد شد.

از دوست عزیزم آقای مرادی موسسه فرهنگی خاک جنوب جهت کمک و گرفتن برگزاری کنسرت ها در هرمزگان تقدیر و تشکر می کنم که اگر وی نبود برگزاری کنسرت با این حجم و شکل سخت و دشوار بود. خوشبختانه مسئولان استان هرمزگان حمایت های خوبی داشته اند و هیچگونه مشکلی در گرفتن مجوز برگزاری نداشته ایم.