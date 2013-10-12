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۲۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۱

خالقی خبر داد:

مناطق آلوده به مواد مخدر در سراوان پاکسازی شد

مناطق آلوده به مواد مخدر در سراوان پاکسازی شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: فرماندار سراوان از پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر و همچنین پاتوق های معتادان در این شهرستان خبر داد.

محمد شریف خالقی ایرندگانی در گفتگو با مهر اظهار داشت:همزمان با هفته نیروی انتظامی و به منظور افزایش ضریب امنیت و ایجاد آرامش در جامعه نسبت به جمع آوری معتادان و همچنین پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان اقدام شد.

وی ادامه داد: در این طرح علاوه بر دستگیری تعداد 49 معتاد و اعزام آنها به مراکز درمانی ترک اعتیاد پاتوق‌ها و محل تجمع این معتادان نیز پاکسازی شد.

اعتیاد زمینه بروز ناهنجاری های بیشتر است    

در همین رابطه کارشناس ستاد شورای مبارزه با مواد مخدر استان نیز اظهار داشت: اعتياد به مواد مخدر يکي از معضلات بهداشتي ، رواني و اجتماعي جهان امروز است که در چند دهه اخير به شکل بسيار فراگيري نسبت به گذشته جوامع را متأثر کرده است.

ابراهیم عرب در گفتگو با مهر اظهار داشت: بروزاین پدیده شوم موجب بوجود آمدن معضل بسيار جدي در سلامت جسمي و رواني اجتماع شده است.

وی افزود: اعتياد به مواد مخدر تا حدود بسيار زيادي عامل بروز و ايجاد ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي دیگر از جمله تکدي گري، طلاق، دزدي، فرار از خانه و حتی خودکشي است.

کد مطلب 2154039

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