مناطق آلوده به مواد مخدر در سراوان پاکسازی شد

محمد شریف خالقی ایرندگانی در گفتگو با مهر اظهار داشت:همزمان با هفته نیروی انتظامی و به منظور افزایش ضریب امنیت و ایجاد آرامش در جامعه نسبت به جمع آوری معتادان و همچنین پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان اقدام شد.

وی ادامه داد: در این طرح علاوه بر دستگیری تعداد 49 معتاد و اعزام آنها به مراکز درمانی ترک اعتیاد پاتوق‌ها و محل تجمع این معتادان نیز پاکسازی شد.

اعتیاد زمینه بروز ناهنجاری های بیشتر است

در همین رابطه کارشناس ستاد شورای مبارزه با مواد مخدر استان نیز اظهار داشت: اعتياد به مواد مخدر يکي از معضلات بهداشتي ، رواني و اجتماعي جهان امروز است که در چند دهه اخير به شکل بسيار فراگيري نسبت به گذشته جوامع را متأثر کرده است.

ابراهیم عرب در گفتگو با مهر اظهار داشت: بروزاین پدیده شوم موجب بوجود آمدن معضل بسيار جدي در سلامت جسمي و رواني اجتماع شده است.

وی افزود: اعتياد به مواد مخدر تا حدود بسيار زيادي عامل بروز و ايجاد ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي دیگر از جمله تکدي گري، طلاق، دزدي، فرار از خانه و حتی خودکشي است.