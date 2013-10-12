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۲۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

آریایی منفرد عنوان کرد:

200 جلد کتاب به کتابخانه های کانونهای فرهنگی مساجد شهرستان دنا اهدا شد

200 جلد کتاب به کتابخانه های کانونهای فرهنگی مساجد شهرستان دنا اهدا شد

سی سخت – خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان دنا گفت: تعداد200جلد قرآن و کتب دیگر به کتابخانه های کانون فرهنگی هنری مسجد امام علی (ع) و امام زاده سیدمحمد(ع) و جامعه القرآن شهر سی سخت اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر جمشید آریایی منفرد ظهر شنبه در نشست با اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این شهر افزود: تجهیز کتابخانه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و مراکز علمی یکی از مهمترین کارکردهای فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای رشد علمی، دینی، فرهنگی و هنری آحاد جامعه است.

وی بیان داشت: تاسیس کتابخانه ها می تواند به رشد فرهنگی و هنری شهرستان افزوده و در این راستا تاسیس کتابخانه های تخصصی رشته های مختلف و مورد کاربرد در جامعه باید مورد توجه همه مسئولین ادارات و سازمان ها قرار گیرد.

آریایی منفرد تصریح کرد: یکی از مهمترین راههای رشد و تعالی هر جامعه میزان مطالعه و میزان تیراژ کتاب است.

وی افزود: حمایت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همه نویسندگان و مولفان به عنوان نهاد متولی فرهنگ در جامعه در بیشترین حد و استاندارد در جهان انجام می شود که این امر نشانه دغدغه فرهنگی مسئولان نظام جمهوری اسلامی است.

کد مطلب 2154180

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