پرونده تخلف برای 16 واحد نانوایی در لاهیجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز پرسری ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران از بازرسی 70 واحد نانوایی طی روزهای اخیر از سوی بازرسان این اداره اشاره کرد و افزود: این بازرسی ها با دریافت گزارش های مردمی در زمینه تخلف برخی نانوایی ها انجام گرفت و در نتیجه 16 واحد متخلف شناسایی شد.

وی اظهارداشت: این تخلفات شامل سه مورد عرضه خارج از شبکه آرد، 12 مورد کم فروشی و یک مورد گرانفروشی بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان گفت: برای این واحدها پرونده های تخلف به ارزش در مجموع افزون بر 26 میلیون ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی همچنین افزود: با برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه های ذیربط و تشدید بازرسی ها کنترل و نظارت بر واحدهای نانوایی این شهرستان تداوم خواهد یافت.

پرسری اظهارداشت: با توجه به ویژگی‌ های منطقه ‌ای، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور غلات به ویژه نان از منابع اصلی الگوی غذایی روزانه جامعه ایرانی است و بخش عمده‌ای از نیازهای انرژی و پروتئین بدن را تامین می ‌کند.

بنابراین به دلیل اهمیت غلات در الگوی غذایی روزانه این گروه غذایی به عنوان غذای پایه شناخته شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان یادآورشد: به علاوه میزان دریافت ویتامینB1 (تیامین )، آهن و کلسیم از نان قابل توجه بوده و سهم عمده‌ای در تامین نیاز روزانه را به خود اختصاص می‌ دهد.