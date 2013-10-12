مقابله با طرحهای بیگانگان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد در دیدار باهیئت "تجمع عربی و اسلامی حامی گزینه مقاومت" به ریاست "یحیی غدار" تحولات عربی و اسلامی به ویژه اوضاع در سوریه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دیدار اعضای هیئت مذکور گزارشی از نشستی که اخیرا تشکل التجمع در بیروت با عنوان "حمایت از پایداری سوریه در برابر خصومت آمریکایی-صهیونیستی" برگزار کرده بود ارائه دادند و تاکید کردند: سوریه با پایداری و هوشیاری ملت و ارتش خود همه تلاشها و توطئه هایی که آنها را مورد هدف قرار داده بود نقش برآب کرد و هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که همه ملتهای عربی و اسلامی به مسئولیت خود برای تقویت این پایداری که پیروز ساز است عمل کنند و در دور کردن خطر، نه تنها از سوریه بلکه از همه ملتها سهیم باشند.

در این دیدار بشار اسد بر اهمیت پایداری فکری در برابر طرحهای خارجی که کشورها و ملتهای عربی و اسلامی را هدف قرار داده است تاکید کرد و افزود: نخبگان و تجمعات ملی نقش مهمی در ثبیت وتحکیم تفکر مقاومت و وحدت هویت عربی و اسلامی ایفا می کنند.

شایان ذکر است که تجمع عربی و اسلامی روز گذشته در بیروت نشستی برگزار کرد که شخصیتهای شرکت کننده در آن بر اهمیت نقش استراتژیک سوریه در مقابله با طرحهای دشمنان علیه امت عربی و ملت سوریه تاکید کردند.