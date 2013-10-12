به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، نشست تخصصي "چالش هاي فرهنگ مصرف در جامعه ايران" را برگزار كرد.
در اين نشست، ابراهيم رزاقي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، در جمع صاحب نظران اقتصاد اسلامي حوزه و دانشگاه مشهد، اظهار کرد: مصرف گرايي، بحث رواني است كه با ذهن انسان ارتباط دارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران افزود: در احساس كمبود، مصرف نمود پيدا ميكند و بر حسب نياز، كالايي خريداري يا عملي از فرد صادر مي شود. بر اين اساس اركان مصرف، موضوعي است كه در اين شرايط بايد مديريت شود.
رزاقی با بيان اينكه هر آنچه به آن فكر شود، انرژي مي يابد و در ذهن گسترش پيدا مي كند، گفت: آنچه ذهن به آن زياد مي انديشد، شخصيت فرد را تشكيل مي دهد.
مراسم روز عرفه در دانشگاه امام رضا(ع) برگزار ميشود
مراسم روز عرفه ويژه خواهران در پرديس رضوان دانشگاه امام رضا(ع) برگزار ميشود.
معاون فرهنگي پرديس رضوان در رابطه با برگزاري اين مراسم اظهار کرد: اين ويژه برنامه با حضور اساتيد و دانشجويان خواهر رشتههاي مختلف عصر روز سه شنبه در نمازخانه پرديس رضوان برگزار ميشود.
مرضيه رستميان در ادامه به برنامههاي اين مراسم اشاره كرد و گفت: در اين مراسم حميد اكبري به قرائت دعاي پرفيض عرفه و مدح و مرثيه اهل بيت(ع) ميپردازد.
معاون فرهنگي پرديس رضوان بیان كرد: اين مراسم با اقامه نماز مغرب و عشاء و صرف افطاري به پايان ميرسد.
تشرف گروهي از روساي كلانتريهاي مشهد به حرم رضوي
به مناسبت هفته نيروي انتظامي، گروهي از روساي كلانتريهاي مشهد به حرم مطهر رضوي مشرف شدند.
گروهي متشكل از400 نفر از روسا و مسئولان كلانتريهاي مشهد به مناسبت هفته نيروي انتظامي، در رواق كوثر حرم ثامن الحجج(ع) گرد هم جمع شدند و با امام رضا(ع) تجديد پيمان كردند.
علي عزيزي، جانشين فرمانده كلانتري ثامن در حاشيه اين تشرف اظهار کرد: افتخار بزرگي نصيبمان شده كه در اين كسوت خدمتگذار زائران و مجاوران عليبن موسي الرضا(ع) هستيم.
جانشين فرمانده كلانتري ثامن افزود: همه ساله در هفته نيروي انتظامي گروهي از كاركنان نيروي انتظامي مشهد براي عرض ادب و تجديد پيمان و طلب استمداد و ياري از امام مهربانيها به حرم مطهر رضوي مشرف مي شوند.
تشرف جانبازان 8 سال دفاع مقدس به حرم رضوي
جمعي از جانبازان هشت سال دفاع مقدس به همراه خانوداههاي خود به حرم مطهر رضوي مشرف شدند.
مسئول اداره خدمات رفاهي امور ايثارگران ناجا در حاشيه تشرف اين گروه به حرم مطهر رضوي اظهار کرد: اين گروه شامل جانبازان قطع نخاع، قطع دو پا و روشندل دو چشمي هستند كه پاها و چشمان خود را فداي اسلام و پاسداري از اين مرز و بوم كردهاند.
محسن تاجيك افزود: اين گروه، جانبازان استانهاي لرستان، مازنداران، گيلان، گلستان، هرمزگان، كرمانشاه و كهگيلويه و بويراحمد هستند.
وي گفت: با برنامهريزيهاي صورت گرفته در 4 مرحله حدود هزار نفر از جانبازان تمام استانهاي كشور به همراه خانوادههاي خود از سوي مركز امور ايثارگران ناجا به حرم مطهر رضوي مشرف ميشوند.
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