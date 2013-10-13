به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیا شرکا منتقد سینما در نشست نقد و بررسی فیلم "دربند" که شامگاه شنبه 20 مهرماه در فرهنگسرای ارسباران با حضور پرویز شهبازی کارگردان، امیر سمواتی تهیه کننده و بازیگران این فیلم همراه بود انتقاداتی به فیلم وارد کرد و گفت: گره هایی در فیلمنامه در شخصیت پردازی نازنین و دیگر بازیگران وجود داشت که اینها برای من مخاطب قابل قبول نبودند. به طور مثال شخصیت نازنین نمی تواند اینقدر فریب بخورد و ساده باشد.

وی ادامه داد: درست است که او در این محیط نبوده است و دختر ساده ای است اما کسی که رتبه 15 کنکور است و پزشکی می خواند باید حواسش به همه چیز باشد از جمله اینکه تا رسید نگرفته پولی تحویل ندهد، هر برگه ای را امضا نکند و یا درگیری های عاطفی که با سحر پیدا می کند قابل قبول نیست چطور می تواند اینقدر برای او فداکاری کند؟ از طرف دیگر یک سوال برای من بوجود آمد و آن اینکه این نسخه اکران شده فیلم بود یا نسخه اولیه زیرا در نسخه ای که ما در سینما فرهنگ دیدیم فیلم با تصادف فرید در جاده تمام می شود و ادامه آن را نمی بینیم.

امیر سمواتی تهیه‌کننده در واکنش به نسخه نمایش داده شده عنوان کرد: این نسخه اکران است. نسخه ای از فیلم به اشتباه به بعضی از سالن های سینمایی داده شد که در آن، فیلم در این سکانس به پایان می رسد و در سینما فرهنگ هم آن نسخه نمایش داده شد اما در حال حاضر این نسخه که در اینجا دیدیم در همه سالن ها در حال نمایش است.

هوش اجتماعی با هوش تحصیلی متفاوت است

پرویز شهبازی کارگردان فیلم در پاسخ به انتقاد شرکا بیان کرد: آنچه که به طور قانونی باید نمایش داده شود همین نسخه است. درباره انتقادی که به فیلم شد باید به گفته های قبلی خود اشاره کنم. من پیش از این هم جلوی این گفته که نازنین یک دختر شهرستانی ساده است، ایستاده ام. فاکتورهایی هست که این ادعا را رد می کند، نازنین در 80 کیلومتری تهران زندگی می کند، کفش آل استار و شلوار جین می پوشد، گوشی همراه او تاچ است. همه اینها نشان می دهد که یک دختر شهرستانی ساده نیست. این کلیشه مربوط به فیلم های دهه 40 است الان شهرستانی ها از تهرانی ها زرنگ تر شده اند. از طرف دیگر هوش اجتماعی با هوش تحصیلی متفاوت است. شما هرچقدر هم هوش تحصیلی بالایی داشته باشید دلیلی نمی شود که در همه چیز موفق باشید. من از دانشجویان دانشگاه شریف مثال می زنم خیلی از رتبه های تک رقمی این دانشگاه در زندان هستند چون خواسته اند وارد بازار شوند و بعد معادلات پولی را نشناخته اند و در مقابل یک بازاری حتی بی سواد ضرر کرده اند.

کارگردان "نفس عمیق" اضافه کرد: بعضی از این رفتارها برای شما که آخر این فیلم را دیده اید ممکن است بدیهی به نظر برسد اما شادی شما هم در موقعیت نازنین بودید همین واکنش ها را داشتید. من اتفاقا نخواستم این دختر را شهرستانی و عقب مانده نشان دهم. از مسایلی که ارشاد تاکید می کرد این بود که نازنین نباید به مهمانی سحر و دوستانش برود اما من خواستم او به مهمانی هم برود تا از طرف تماشاگر عقب مانده فرض نشود و بعد هم شما دیدید که در مهمانی ها اتفاق مهمی نمی افتد جز اینکه بچه ها لطیفه می گویند و با هم خوش هستند. با این حال این جمع به نازنین نمی خورد چون او دانشجوی پزشکی است و باید درس خود را بخواند.

ما این داستان را برای نازنین در نظر گرفتیم این بود که رسم جوانمردی برنیفتد

شهبازی با بیان اینکه نباید این فیلم را با منطق خود نگاه کنیم اظهار کرد: ممکن است در واقعیت بهرنگ می رفت و سحر را نجات می داد یا اینکه پایان دیگری برای نازنین رقم می خورد دلیل اینکه ما این پایان و این داستان را برای نازنین در نظر گرفتیم این بود که رسم جوانمردی برنیفتد. نگاه آرمانگرایانه این است که همیشه یک منجی وجود داشته باشد.

در ادامه این نشست بهرنگ علوی در توضیح خود از نقش بهرنگ بیان کرد: بهرنگ نماینده یک نسل سومی طبقه متوسط است که به نوعی در این شهر به دنبال آرزوهای خود می گردد اما به آنها نمی رسد و صرفا آنها را نقاشی می کند. من بهرنگ را ادامه نقش منصور در "نفس عمیق" می دانم با این تفاوت که در اینجا کمی محافظه کارتر شده است و به جامعه بی اعتماد شده و آن بی‌محابایی را ندارد.

اولین بار بود که کارگردانی گفت بدون خواندن فیلمنامه، قرارداد ببند

احمد مهران فر دیگر بازیگر این فیلم نیز درباره چگونگی ورود خود به "دربند" توضیح داد: این فیلم برای من تجربه متفاوتی بود چون اولین بار بود که یک کارگردان به من می گفت بدون اینکه فیلمنامه را بخوانی باید بیایی و قرارداد ببندی. من در تجربه هایی که در تئاتر و فیلم و ... داشتم ابتدا متن را می خواندم و بعد آن را تمرین می کردیم اما در این فیلم حتی عنوان نقش را به من نگفتند و من بعدا فهمیدم که باید نقش یک عطرفروش را بازی کنم این خیلی برای من متفاوت و ترسناک بود اما وارد کار که شدم بسیار جذاب شد. زمانیکه به من برای بازی در "دربند" پیشنهاد شد خیلی خوشحال شدم چون کارهای شهبازی را دنبال می کردم و خیلی دوست داشتم بیشتر از اینها در فیلم باشم.

در ادامه این نشست شرکا انتقادهایی به شخصیت پردازی نازنین با اشاره به بلاهت های بیش از حد او و همچنین فضای کلی فیلم که حالت تهدیدکننده ای دارد، داشت.

تعجب می کنم که چرا می گویند نازنین بیش از حد معصوم است

شهبازی در پاسخ به انتقادهایی که شد با اشاره به صحنه هایی از فیلم گفت: من تعجب می کنم که چرا می گویند نازنین بیش از حد معصوم است. این دختر روز اول که وارد خانه سحر می شود داخل کمد و چمدان های او را نگاه می کند و هیچ کس نمی پرسد که چرا این شخص فضولی می کند. اصلا او اشتباه می کند که به خانه کسی می رود که به راحتی کلید خانه خود را روز اول به او می دهد. بهرنگ آدم تیپ جامعه است او هم شخصیت بدی ندارد حتی به نازنین توصیه می کند "وارد گیم نشود". او هیچ عهدی با سحر نبسته است که بخواهد آنها را بشکند. فرید هم همینطور است او هم به نازنین می گوید چرا رفتی برای او سند گذاشتی؟ اینها کاراکترهای تیپ جامعه هستند.

وی ادامه داد: ما چندی پیش شنیدیم که یک آتش نشان ماسک خود را درآورده و برای یک کودک جان خود را از دست داده است آیا این فرد هم ابله است؟ نازنین یک نخبه این مملکت است. شخصیت صادق و روراستی دارد و بعد می بینیم که در اطرافش چه اتفاقی می افتد. نمی توان گفت که در کل جهان یک نفر مثل نازنین وجود ندارد. این نوع فریب خوردن‌ها به هوش تحصیلی ارتباطی ندارد. گفته می شود که ما ایرانیها بسیار باهوشیم پس چرا رودست می خوریم؟ خود من چندین بار شده که ماشینِ دزدی خریده ام.