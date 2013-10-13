دعای عرفه باشکوه تمام در مرز خسروی برگزار می شود

یاور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیکی روز عرفه و دعای مخصوص این روز، اظهار داشت: این مراسم روز سه شنبه هفته جاری (23 مهر) در مرز خسروی برگزار و پیش بینی می شود بیش از پنج هزار نفر از سراسر کشور در دعای عرفه شرکت کنند.

وی با بیان اینکه تمام عوامل برای برگزاری هرچه باشکوهتر دعای عرفه بسیج شده اند، افزود: تدابیر لازم برای پذیرایی از مهمانان اندیشدیده شده و مراکز اقامتی، مدارس و مساجد نیز آماده سازی شده اند و مهیای اسکان مسافران و مهمانان گرامی هستند.

محمدی یادآور شد: همچنین به خاطر رفاه حال زائرین عرفه مرز بین المللی خسروی روز سه شنبه 23 مهر که روز عرفه است، تعطیل و صادارات کالا متوقف می شود.

سرپرست فرمانداری قصرشیرین ادامه داد: با توجه به اینکه از سراسر کشور برای شرکت در دعای عرفه وارد این شهرستان می شوند اقدامات لازم در خصوص تامین نظم و امنیت مراسم، تامین آب و برق و خطوط تلفن، استقرار اورژانس، آمبولانس و دستگاه آتش نشانی، وضوخانه و سرویس های بهداشتی و ... صورت گرفته است.

محمدی همچنین از هماهنگی های لازم با صداوسیمای کرمانشاه برای پخش مستقیم مراسم روح بخش دعای عرفه از شبکه استانی زاگرس خبر داد.

وی در پایان گفت: با توجه به طولانی بودن دعا و تاریکی زود هنگام هوا، دعای عرفه پس از اقامه نماز ظهر و عصر آغاز خواهد شد.