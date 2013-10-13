آغاز برگزاری دوره کارشناسی ارشد علوم قضائی

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک ره‌پیک در مراسم تودیع خود گفت: دانشگاه علوم قضائی محل مقدسی است و بنیان این دانشکده بر اساس تقوا بوده است و می توان گفت که این دانشگاه تنها دانشگاه حقوقی کشور است.

وی افزود: برای دانشکده علوم قضائی 20 پروژه تعریف کرده ایم که رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس هیئت امنا آن را تایید کرد که در مرحله اول موضوع توسعه دانشکده به دانشگاه بود، البته قبلاً پیگیری هایی انجام شده بود ولی نتیجه بخش نبود.

سرپرست سابق دانشگاه علوم قضائی اظهار داشت: جلسات عالی در سطح وزیر داشتیم و توانستیم بعد از یک سال مجوز دانشگاه علوم قضائی را بگیریم و بعد نوبت طراحی تشکیلات، نمودارها و هماهنگی با سازمان مدیریت بود که هم اکنون این دانشگاه با سه دانشکده، یک پژوهشکده، 150 پست هیئت علمی و 300 پست اداری تصویب شده است که در حال جذب نیرو هستیم.

ره‌پیک از تشکیل نهادها و هیئتها و هیئت علمی در دانشگاه خبر داد و گفت: برای نخستین بار ما هیئت ممیزه در دانشگاه تشکیل دادیم ولی بودجه دانشکده برای این توسعه کافی نبود تا اینکه با کمک مجلس و سازمان مدیریت از سال 90 موضوع بودجه مطرح شد و هم اکنون بودجه سال 92 دانشگاه 6 برابر شده است.

وی گفت: در حوزه آموزش مقطع تحصیلی لیسانس علوم قضائی داشتیم ولی امروز 14 رشته فوق لیسانس ناپیوسته در رشته های مورد نیاز قوه قضائیه اعم از دیوان عدالت، پیشگیری و ثبت داریم و دو رشته دکترا هم راه افتاده است.

سرپرست سابق دانشگاه علوم قضائی اعلام کرد: برای نخستین بار رشته علوم قضائی در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته ایجاد شده است که اولین دوره آن مهرماه امسال آغاز شد.