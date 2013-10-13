علی بوذری، هنرمند تصویرگر و یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه هنرمندان ایرانی در شهر مونیخ آلمان به خبرنگار مهر گفت: در کتابخانه بینالمللی کودکان و جوانان مونیخ نمایشگاهی از آثار ۱۶ تصویرگر ایرانی با عنوان "انارستان" برپا شده است که تا پایان ماه ژانویه 2014 ادامه خواهد داشت.
وی افزود: کتابخانه کودکان و جوانان مونیخ یک کتابخانه تخصصی ادبیات کودک است که بنیانگذار آن "ژیلا لیتمن" در آن دفتر بینالمللی کتاب کودک را نیز بنا نهاده تا نسل جوان را با آنچه در حوزه کتاب کودک در دنیا جاری است، آشنا کند.
نمایی از قصر و قلعه بلوتنبرگ شهر مونیخ
این هنرمند با بیان اینکه از تمام دنیا کتابهای کودک و نوجوان در این کتابخانه جمعآوری و نگهداری میشود، بیان کرد: علاوه بر توجه به ادبیات کودک در بخشی از کتابخانه مونیخ نیز به جریان تصویرگری کتاب کودک و نوجوان توجه میشود.
وی در مورد نام این نمایشگاه هنرایرانی در کتابخانه آلمانی توضیح داد: انار یک میوه ایرانی است و در بسیاری از طراحیها و نقاشیها به عنوان یک نماد ایرانی شناخته میشود به همین خاطر نام این نمایشگاه را "انارستان" گذاشتیم.
بوذری خاطرنشان کرد: درختی در میان این نمایشگاه تعبیه شد که هرکدام از این 16 هنرمند یک انار را به تصویر کشده و بر روی آن نصب کردند. برای مراسم افتتاحیه نمایشگاه نیز از ایران انار با گلپر، لواشک انار، شیرینیهای یزدی مثل قطاب و باقلوا بردیم و در آنجا هم آب انار سرو کردیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و توانستیم مهماننوازی خود را به آلمانیها آن هم با یک نماد ایرانی نشان دهیم.
استقبال آلمانیها از نمایشگاه هنرمندان ایرانی
وی نگین احتسابیان، عطیه بزرگسهرابی، هدا حدادی، راشین خیریه، مرتضی زاهدی، امیر شعبانیپور، فرشید شفیعی، نوشین صفاخو، میترا عبداللهی، علیرضا گلدوزیان، نرگس محمدی، رضا مکتبی، عاطفه ملکیجو، حسن موسوی، فرشته نجفی و خود را به عنوان تصویرگرانی که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است، یاد کرد.
این هنرمند در مورد شناخته شدن این هنرمندان در آلمان توضیح داد: بیشتر این تصویرگران در آلمان ناشناخته هستند و تاکنون آثاری از آنها به نمایش گذاشته نشده است ولی با این نمایشگاه ضمن معرفی این هنرمندان به جامعه آلمانی، هنرمندان آلمانی نیز با هنر تصویرگری مدرن ایرانی آشنا خواهند شد.
درخت اناری که نماد نمایشگاه است
وی در مورد برگزار کنندگان این جشنواره توضیح داد: این نمایشگاه به همت تصویرگر و نمایشگاهگردان آلمانی "تام آیکنهوفه" و من و با همکاری شورای کتاب کودک و کتابخانه بینالمللی جوانان مونیخ در قلعه بلوتنبورگ در مونیخ برپا شد.
بوذری در مورد روند برگزاری و چگونگی شکلگیری "انارستان" بیان کرد: اردیبهشت ماه امسال بود که آیکنهوفه برای دیداری با تصویرگران ایرانی به تهران آمد تا آثار نمایشگاه را انتخاب کند. او همچنین مهمان شورای کتاب کودک بود و در آنجا درباره نمایشگاههای پیشین و تصویرگری آلمان صحبت کرد اما ایده این نمایشگاه به سالها پیش برمیگردد. زمانی که آیکنهوفه نمایشگاه کوچکی از کتابهای ایرانی در آلمان دید و برنامهریزیهای خود را برای معرفی تصویرگری ایران به آلمان آغاز کرد.
وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاهگردان آلمانی به خاطر برخی مشکلات مالی نتوانست کتابهای تصویرگری ایرانی را در آلمان چاپ کند به همین دلیل راه برگزاری نمایشگاه را در پیش گرفت. او دو نمایشگاه کوچکتر از تصویرگری معاصر ایران در دو شهر برلین و هامبورگ برگزار کرده بود ولی این بار توانست براساس تجارب قبلی و با کمک تصویرگران ایرانی نمایشگاه "انارستان" را در مونیخ برگزار کند.
آثار هنرمندان ایرانی حاضر در نمایشگاه انارستان شهر مونیخ
بوذری در مورد کتابخانه توضیح داد: این کتابخانه در قصری به نام قلعه بلوتنبرگ در شهر مونیخ قرار دارد که علاوه بر اینکه یک کتابخانه بینالمللی است قلعهای تاریخی متعلق به قرن پانزدهم است که برای مصارف فرهنگی بازسازی شده که اکنون نیز این محل به کتابخانه جوانان مونیخ تبدیل شده و کانونها و سایتهای زیادی نیز در آلمان از آن حمایت میکنند.
وی در پایان گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در اردیبهشت ماه سال 93 نیز نمایشگاهی از آثار 16 تصویرگر آلمانی با عنوان "سرزمین توت فرنگی" در ایران برگزار میشود.
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