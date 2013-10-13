13 طرح پرورش ماهی در رودسر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر قربان نیا صبح یکشنبه در نشست شیلات شهرستان رودسر افزود: برای اجرای این طرح ها دو میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است تا 150 تن نیز به میزان تولید آبزیان این شهرستان افزوده شود.

وی اظهار داشت: بیش از 942 صیاد رودسری از بیستم مهرماه سال جاری فعالیت های خود را برای صید آبزیان آغاز کردند.

رئیس اداره شیلات شهرستان رودسر ادامه داد: رها سازی هشت میلیون قطعه بچه ماهی در دریای خزر طی سال گذشته از اقدام های این اداره است.

وی با اشاره به مشکلات صید و صیادی گفت: آلودگی رودخانه ها و صید غیر مجاز از مهمترین این مشکلات است.

قربان نیا با بیان اینکه شهرستان رودسر 13 پره صیادی فعال دارد، صید سال گذشته شهرستان رودسر را 660 تن به ارزش 80 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه افزون بر 100 مزرعه پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند، افزود: ظرفیت کنونی این مزارع 500 تن است که می تواند به بیش از 650 تن ارتقا یابد.