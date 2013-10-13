به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پارک علم و فناوری قم شامگاه شنبه در بازدید چهار تن از معاونان شهرداری از فعالیت‌های پارک گفت: بسیاری از شرکت‌های مستقر در پارک توانایی حل مشکلات شهری را با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دارند.

دکتر سید هاشم عارف بر امضای تفاهم نامه همکاری و استفاده از پتانسیل های متنوع شهرداری قم تاکید کرد و گفت: خوشبختانه رویکرد مدیریت شهری نسبت به مسائل نوآورانه و فناوری های نوین مثبت است و باعث تغییر و تحول جدی شهر شده است.

وجه تسمیه یک محیط علم و فناوری به نام پارک

وی علت نامگذاری یک محیط علم و فناوری به نام پارک را تشریح کرد و گفت: براساس قانون جهانی مجموعه‌های علم و فناوری باید به یک محیط آرام، سبز و استاندارد تبدیل شوند بر همین اساس نام پارک را برای این گونه مجموعه‌ها گذاشته‌اند.

عارف ادامه داد: یکی دیگر از دلایلی که چنین محیط‌هایی را پارک نامیده‌اند تشکیل آن در اراضی وسیع و سبز است.

بررسی راهکارهای مشارکت پارک در توسعه مدیریت شهری

در ادامه معاون خدمات شهری شهرداری با اشاره به توانمندی این معاونت اظهار داشت: در این حوزه مدیریت و بازیافت پسماند در مبدا و مقصد صورت می‌پذیرد که در نوع خود کم نظیر است.

مهدی اصفهانیان مقدم از استحصال انرژی در لنفیت های سایت البزر خبر داد و گفت: استاندارد سازی آلاینده‌های محیطی و ریزگردهای زیباسازی سیما و منظر شهری از دیگر فعالیت‌های این حوزه شهرداری است که با ورود ایده‌های دانش بنیان می‌توان کیفیت و نحوه کار در این مقطع را ارتقا بخشید.

وی با بیان اینکه طرح تدوین سیما و منظر شهری در دست بررسی است، افزود: انتظار داریم که پارک علم و فناوری در برخی از موضوعاتی که نیاز به پشتوانه علمی دارد به شهرداری یاری برساند.

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه‌های قم

در بخش دیگری از این نشست که به منظور آشنایی به دستاوردها و عملکرد پارک برگزار شده بود، معاون برنامه ریزی شهرداری از تعیین ۲۱ اولویت راهبردی در سند چشم انداز ۵ ساله شهرداری قم خبر داد و گفت: در این راستا تفاهم نامه هایی با برخی از دانشگاه‌های استان امضا کرده‌ایم و دنبال استفاده از توانمندی‌های پژوهشی و علمی آنان هستیم.

حسن صبوری با اعلام این مطلب که اتاق فکر شهرداری محیط بسیار مناسبی برای استفاده از ایده های نو در زمینه مدیریت شهری است گفت: پارک علم و فناوری باید یکی از اعضای تاثیرگذار و راهبردی اتاق فکر شهرداری باشد تا با ارایه ایده های نو و تحلیل ایده های ارایه شده توسط دیگران در رشد و توسعه فناوری های نوین در شهرداری موثر واقع شود.

رصد نیازهای مدیریت شهری توسط شرکت‌های فناوری

در ادامه این جلسه معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری با تاکید براینکه باید ماهیت پارک علم و فناوری برای فعالان و مدیران استان مشخص و تبیین شود گفت: باید به مرحله‌ای برسیم که نیازهای مدیریت شهری توسط شرکت‌های فناوری رصد و بررسی شود.

جهانبخش نجف زاده از آمادگی شهرداری قم برای تعامل و همکاری با صاحبان ایده و فناوری خبر داد و گفت: در این راستا آمادگی داریم برخی از درخواست‌های عمرانی و تنظیف محیطی پارک را اجابت کنیم.

شایان ذکر است، این نشست با حضور مهندس حسن صبوری، معاونان برنامه ریزی، مهندس جهانبخش نجف زاده معاون امور مناطق و هماهنگی، مهندس اصفهانیان مقدم معاون خدمات شهرداری و برخی دیگر از مدیران شهرداری در راستای آشنایی و بررسی راهکارهای امضای تفاهم نامه دوجانبه برگزار شد.

