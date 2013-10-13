208 پروژه مصوب سفر رهبری به کرمانشاه کاملا اجرایی شده است

بابک دلفانی در گفتگو با خبرنگار مهر ،ضمن گرامیداشت دومین سالروز سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، اظهار داشت: در این سفر پرخیروبرکت اجرایی شدن یک هزار و 186 پروژه که شامل پروژه های عمرانی و تسهیلاتی می شد به تصویب رسید و تاکنون 75درصد آن ها نیز وارد فاز اجرایی شده اند.

وی افزود: تاکنون حدود 590 میلیارد تومان نیز اعتبار از منابع ملی، استانی، ردیف سفر رهبری و کمک های دفتر رهبری به پروژه های مذکور اختصاص یافته است.

دلفاني با بیان اینکه از یک هزار و 186 پروژه مصوب سفر رهبر معظم انقلاب، 84 پروژه با اعتباری در حدود شش هزار و 900 میلیارد تومان برای شهر کرمانشاه تعریف شده است، خاطرنشان کرد: سهم سایر شهرستان های استان نیز یک هزار و 102 پروژه با اعتباری در حدود یک هزار و 162 پروژه است.

دلفانی همچنین با اعلام اینکه كل سرمايه گذاري در مصوبات سفر رهبري به استان بالغ بر 140 هزار ميليارد ريال است، یادآور شد: 70 هزار ميليارد ريال آن به اعتبارات عمراني ، 60 هزار ریال به تسهیلات ارزی و 12 هزار ميليارد ريال نیز به تسهيلات ريالي اختصاص یافته است

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در ادامه این گفتگو مصوبات مربوط به حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را ۲۷ مصوبه با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان نزدیک به 60 درصد کل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان را شامل می شود.

دلفانی همچنین به مهمترین مصوبات مربوط به حوزه معاونت برنامه ریزی نیز اشاره کرد و گفت: ایجاد ردیف مستقل به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال برای کمک به جانبازان و خانواده معظم شهدا و سایر هزینه های ضروری در سال ۹۱ یکی از این مصوبات است.

وی یادآور شد: اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال در سال و در لایحه بودجه سال ۹۱ و ۹۲ برای تسریع در پاکسازی میادین مین استان کرمانشاه یکی دیگر ازمصوبات سفر رهبری به کرمانشاه است، ضمن آنکه مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نیز برای ایجاد زیر ساختهای بازارچه مرزی سومار در بودجه سال های ۹۱ و ۹۲ پیشبینی شده است.

معاون استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: مبلغ یک هزار و 800 میلیارد ریال نیز برای مطالعه و اجرای مهار و انتقال منابع آبی استان در طول برنامه پنجم توسعه اختصاص پیدا کرده است.

دلفانی در پایان اجرایی شدن مصوبات سفر رهبری را باعث تحول بنیادین در استان ذکر و ابراز امیدواری کرد با تلاش های شبانه روزی مسئولین این مهم عملیاتی شود.