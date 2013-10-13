برقراری 584 تماس با اورژانس اجتماعي در قزوين

به گزارش خبرگزاری مهر، بهاره رحماني در این باره اظهارداشت: از اين آمار 458 تماس مرتبط و ما بقي غيرمرتبط با ارائه خدمات اورژانس اجتماعي 123 بوده است.



وي با اشاره به اينكه سال گذشته يک هزار و 686 تماس با خط تلفن 123اورژانس اجتماعي بهزیستی قزوین برقرار شده است، عنوان کرد: از اين آمار 750 تماس مرتبط و 970 تماس غيرمرتبط با ارائه خدمات این اورژانس بوده است.



معاون اداره كل بهزيستي استان قزوين با بیان اینکه از 750 تماس مرتبط با اورژانس یاد شده 495 تماس‌گیرنده بانوان و ما بقي آقايان بودند، ادامه داد: اين آمار بیانگر بیشترین تماس‌ زنان با این اورژانس بوده است.



رحمانی با اشاره به اینکه بانوان نسبت به مردها بیشتر در معرض آسيب‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي قرار می‌گیرند، اضافه کرد: تحقق این مهم از مهم‌ترین دلایل افزایش تماس بانوان با اورژانس فوق بوده است.



این مسئول با بيان اينكه خط تلفن 123 اورژانس اجتماعي بين مردم خوب شناخته شده است، یادآور شد: اين امر موجب شده تا امسال تعداد تماس‌ها با اين خط نسبت به سال گذشته افزايش يابد.

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی پل ارتباطی اداره کل بهزیستی استان قزوین با مردم است، ابراز داشت: این اداره کل تلاش می‌کند تا از طریق این خط خدمات تخصصی و مورد نیاز را در سریعترین زمان به متقاضیان ارائه دهد.



معاون اداره كل بهزيستي استان قزوين استقبال و رضایت مردم از ارائه خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی قزوین را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هر فرد در معرض آسیب و آسیب‌دیده می‌تواند با خط تلفن 123 تماس بگیرد تا به تناسب مشکل خود از این اورژانس خدمات دریافت کند.



برگزاری جشن بزرگ روز جهانی کودک در آبیک



جشن بزرگ روز جهانی کودک با حضور مسئولان، فرماندار و کودکان مهدهای کودک شهرستان آبیک و معاونان بهزیستی قزوین در كانون پرورش فكري كودكان این شهرستان برگزار شد.



در اين مراسم فرماندار شهرستان آبیک ضمن تبريک فرا رسيدن روز جهانی كودك به کودکان از زحمات مسئولان مهدهای كودک و كانون پرورش فكري کودکان این شهرستان قدرداني کرد.



در ادامه جشن بزرگ روز جهانی کودک كارشناس راهور ناجا نيز این روز بزرگ و هفته ناجا را به کودکان مهدهای کودک تبريك گفت و طی مطالبی قوانین و مقرارت راهنمايي و رانندگي را برای آنان بازگو و تبیین کرد.



در این مراسم برنامه‌های متنوع و مختلفی ویژه کودکان مهدهای کودک شهرستان آبیک از جمله اجرای سرود برگزار شد.



در پایان مراسم یاد شده مسئولان و فرماندار شهرستان آبیک با اهدای لوح تقدير و هدايايي به مسئولان مهدهای كودك نمونه و كانون پرورش فكري كودكان از زحمات آنان تجلیل کردند.