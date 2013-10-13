به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال صبای قم که در هفته نهم از دور رفت رقابت های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور به تیم نیک اندیشان شهرداری اصفهان باخت تا همچنان در جمع انتهای جدولی ها بماند برای فرار از جمع فانوس به دست ها این هفته به مصاف تیم هپکو اراک خواهد رفت.

فصل جاری مسابقات لیگ برتر هندبال مردان قهرمانی باشگاه های کشور تنها دو هفته به پایان دور رفت فاصله دارد و هندبالیست های تیم صبای قم با شکستی که در هفته نهم در دیداری خانگی به تیم نیک اندیشان شهرداری اصفهان دادند همچنان تیم نهم جدول این فصل به شمار می روند.

دیدارهای هفته دهم از دور رفت لیگ دست برتر هندبال مردان باشگاه های کشور این هفته در حالی به انجام خواهد رسید که نماینده قم در بازی حساس این هفته بعد از شش باخت، یک پیروزی و یک تساوی به دنبال کسب دومین برد این فصل در مقابل تیم هپکو اراک صف آرایی خواهد کرد.

هندبالیست های صبای قم در حالی به مصاف تیم با سابقه هپکو اراک می روند که پیش از این بازی در دیداری حساس از هفته نهم از نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان کشور مقابل نیک اندیشان شهرداری اصفهان ششمین شکست این فصل را پذیرا شدند.

صبای قم بعد از اینکه دیدار هفته هشتم مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور با مس پارس فلاورجان را با تساوی به پایان رساند و اولین مساوی در این فصل را پذیرفت، در هفته نهم در خانه خود برابر تیم نیک اندیشان شهرداری اصفهان 19 بر 18 شکست خورد.

در حالی که شش هفته از دیدارهای فصل جاری مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور با شکست تیم هندبال صبای قم برابر حریفان همراه بوده، این تیم با امید به اینکه از بحران خارج شده و سرانجام بتواند دومین پیروزی این فصل را بعد از هفت هفته به دست بیاورد.

در حال حاضر جدی ترین گزینه برای قهرمانی در رفت پیکارهای لیگ برتر هندبال تیم ثامن الحجج سبزوار است که مملو از بازیکنان ملی پوش هندبال کشورمان و هندبالیست های خارجی است و صبای قم باید در هفته پایانی دور رفت نیز با این تیم قدرتمند رو به رو شود.

در جدول رده بندی لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور که 11 تیم برای قهرمانی در آن رقابت می کنند هم اکنون تیم هندبال صبای قم با کسب تنها سه امتیاز از هشت مسابقه در مکان نهم ایستاده است و دو تیم نیروی زمینی تهران و کاسپین قزوین پائین تر از این تیم جای دارند.

صبای قم از هشت بازی قبل خود یک پیروزی، یک تساوی، شش باخت، 191 گل زده، 219 گل خورده، تفاضل گل منهای 28 و سه امتیاز در مکان نهم جدول جای دارد.

