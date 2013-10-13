پنج روستای طبس گاز رسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دشتی صبح یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات گاز رسانی طبس با بیان اینکه اجرای خط انتقال گاز به شهرعشق آباد طبس نیز از برنامه ای امسال شرکت گاز استان است، اظهارکرد: عمليات گازرساني به منطقه ديهوك طبس در اوايل سال آتي انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا پيش از شروع فصل سرما علمك گذاري داخل شهر طبس دنبال خواهد شد، عنوان کرد: انتخاب پيمانكار برای این پروژه با فوریت در دستور کار قرار می گیرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس در این جلسه ضمن تشکر از شركت گاز استان هاي يزد و خراسان جنوبي كه اقدامات شايسته اي در بحث گازرساني به شهرستان طبس را داشته اند، خواستار تسريع در تكميل شبكه داخلي پروژه گازرساني به شهر طبس شد.

احمد طالبیان مقدم با اشاره به نزدیک بودن فصل سرما گفت: مي طلبد تا براي رفاه حال همشهريان و پايان انتظار چند ساله آنان در روند گازکشی، علمک گذاری و ترميم حفاري هاي شركت گاز تسريع شود.

وی اولویت با بیان اینکه اولویت شهرستان نصب علمک های باقی مانده و ترمیم حفاری های انجام شده توسط شرکت گاز است، تصریح کرد: در حال حاضر نصب دو هزار و 800علمک که در تعهد خراسان جنوبی است در حال انجام است.

عبدالرحیمی رئیس شورای شهر طبس نیز در این جلسه از تلاش معاون استاندار و فرماندار طبس و پيگيري مجدانه وي براي تكميل پروژه گازرسانی طبس تقدير كرد و ضمن تاكيد بر گازدار شدن شبكه گاز شهري در منطقه دیهشک افزود: گازرسانی به این منطقه انجام شده و مردم همچنان منتظر تزریق گاز به شبكه منطقه دیهشک هستند و مسئولان شركت گاز در اين زمينه نيز تعجيل کنند.

بر اساس تصميم اعضاي جلسه، مرمت نوار حفاري گاز توسط شهرداري انجام مي گيرد كه در اين راستا توسط فرمانداري طبس اعتبار لازم تخصيص خواهد يافت.