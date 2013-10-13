تصادف خودروی ال 90 با مینی بوس در قم 15 مجروح بر جای گذاشت

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام 23 عملیات آتش نشانی طی 48 ساعت گذشته بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 2 عملیات نجات در قم بوقوع پیوست.
وی ادامه داد: عملیات های نجات شامل یک مورد صید مار و یک مورد گیر کردن در آسانسور می شود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت: طی 48 ساعت گذشته هفت عملیات ایمن سازی بوقوع پیوست.
وی ادامه داد: ایمن سازی های انجام شده شامل تصادف یک دستگاه سواری ال 90 با مینی بوس در جاده قم-سلفچگان بود که 15 مجروح بر جای گذاشت، همچنین سقوط تریلی از روی پل دستغیب، احتمال ریزش چاه، قطع آژیر و سه مورد بازگشایی درب خودرو می شود.
جعفری گفت: طی 48 گذشته 14 مورد حریق در قم بوقوع پیوست که شامل 2 مورد حریق خودرو، 2 مورد حریق انبار پنبه و علوفه در حیدرآباد و دامشهر، سه مورد حریق ضایعات، 2 مورد حریق کارگاه نجاری، یک مورد حریق کارگاه رنگ کاری، یک مورد حریق مغازه آرایشگری، یک مورد حریق منزل و یک مورد شکستن لوله گاز در شهرک صنعتی خورآباد می شود.
وی ادامه داد: در حریق مسجدی در خیابان سلامت بلافاصله سه دستگاه خودروی عملیاتی و فرمانده امور ایستگاه های آتش نشانی به محل اعزام شده و ضمن ایمن سازی مسجد آماده ساخت به اطفای حریق پرداختند که علت آتش سوزی در حال بررسی است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از مجروح شدن 15 نفر در تصادف خودروی ال 90 با مینی بوس در قم خبر داد.
عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام 23 عملیات آتش نشانی طی 48 ساعت گذشته بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 2 عملیات نجات در قم بوقوع پیوست.
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