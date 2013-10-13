ایجاد زمینه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "مزلان عثمان"، رئیس دفتر ماورای جو سازمان ملل متحد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد.

وی گفت: ایران می تواند در بسیاری از زمینه های فناوری و به ویژه در حوزه هایی که دانشگاه در آن درگیر است پیشرو باشد.

رئیس دفتر ماورای جو سازمان ملل متحد با اشاره به بازدید خود از مرکز ساخت ماهواره آت ست و ناهید گفت: در این بازدید بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و سوالات بسیاری را از دانشجویان و پژوهشگران این مرکز پرسیدم.

وی همچنین با اشاره به چگونگی طراحی، ساخت و تست تجهیزات اندازه گیری و تست‌های اجزای ماهواره در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در دوران مسئولیتم در سازمان فضایی مالزی یکی از مشکل ترین مسائل تولید و ساخت تجهیزات برای تست های فضای بود؛ در آن دوران تلاش های بسیاری برای تولید تجهیزات مورد نیاز در داخل مالزی انجام دادم اما مثمر ثمر نبود.

رییس دفتر ماورای جو سازمان ملل متحد تاکید کرد: تولید تجهیزات مورد نیاز حوزه فضایی می تواند در دانشگاه های سایر کشورهای در حال توسعه دنبال شود.

وی اظهار داشت: تولید تجهیزات مورد نیاز در داخل مراکز تحقیقاتی موجب افزایش خلاقیت و نوآوری می شود؛ اگر شما امکان خرید امکانات مورد نیاز را داشتید هیچگاه بروز خلاقیت و نوآوری را در دانشگاه های خود نداشتید.

عثمان گفت: از زمانی که آمریکایی ها شروع به ایجاد محدودیت برای بیشتر کشورهای دنیا کردند، دیگران شروع به ساخت تجهیزات خود کردند که این امر در دانشگاه های بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

وی با تاکید بر تبادل تجربیات درحوزه فناوری فضایی اظهار داشت: مساله تبادل فناوری مساله ای مهم برای کشورهای در حال توسعه است به ویژه اینکه کشورهای توسعه یافته به محض شنیدن تبادل و انتقال فناوری میان کشور خود و کشورهای در حال توسعه بلافاصله یک دیوار بلند می کشند.