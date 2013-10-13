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۲۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

اسد در گفتگو با مهر:

500 کیلومتر پروزه راهسازی در مازندران در دست ساخت است

500 کیلومتر پروزه راهسازی در مازندران در دست ساخت است

آمل - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: 500 کیلومتر پروژه راهسازی در قالب 143 قرارداد در سطح استان در دست اجراست.

سید علی اسد در حاشیه بازدید استاندار از جاده هراز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولویت اول ما در اجرای پروژه های راهسازی، جاده هراز است که در جال اجراست.

وی با بیان اینکه نقاط حادثه خیز در محورهای استان شناسایی شده است، اظهار داشت: هر ساله این نقاط رفع می شود و همواره با ایجاد جاده جدید، نقطه جدید حادثه خیز نیز ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: هر ساله نقاط حادثه خیز استان شناسایی می شود و در سال گذشته 193 نقطه حادثه خیز در راههای استان رفع شده است.

مازندارن بیش از 10 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد و 40 کیلومتر از محور 110 کیلومتری هراز تاکنون چهارخطه شده است.

کد مطلب 2154803

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