51 درصد طلاق ها در پنج سال اول ازدواج رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره بيگم سيدي يیش از ظهر یکشنبه در جلسه كارگروه بانوان و خانواده که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: طرح آموزشي مطلع مهر امسال براي آموزش زوجيني كه در پنج سال اول زندگي مشترك هستند در سه حوزه سلامت پزشكي، سلامت رواني و احكام زندگي به مدت 24 ساعت به عنوان آموزش ضمن خدمت براي كاركنان استانداري اجرا شد.



وی افزود: با توجه به رضايت صد درصدي آموزش ديدگان اين طرح به فاصله يك ماه براي گروه دوم در آينده نزديك اجرا خواهد شد.



سیدی یادآورشد: با توجه به اينكه اين طرح مهم با موضوع فرهنگي و آموزشي با هدف كاهش و پيشگيري آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه پيشگيري از معضل طلاق اجرا مي‌شود ضروري است دستگاه هاي اجرايي براي كارمندان خود اين دوره را برگزار کنند.



این مسئول تصريح كرد: با توجه به اينكه 51 درصد طلاق‌ها در بين زوجيني صورت گرفته که در پنج سال اول زندگي مشترك بودند لذا اجرای طرح آموزشی از سوي مركز امور زنان رياست جمهوري در برگزاري اين طرح براي اين گروه از زوجين توسط دستگاه هاي اجرايي در نظر گرفته شده است.



وی توجه به امور مختلف زندگي مشترك را از ويژگي‌ خوب اين دوره اعلام كرد و یادآورشد: با برگزاري اين دوره علاوه بر ارتقاء سطح علمي و دانش شركت كنندگان در امور مختلف سلامت رواني، پزشكي و احكام با توجه به پرداختن به مسايل احكام در حيطه خانواده به صورت شفاف، شركت كنندگان از موضوعات مطرح شده بخوبی استفاده کردند.



مديركل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین با تاكيد بر اهميت آموزش افراد برای فرهنگ سازی مناسب در جامعه گفت: آموزش اساتيد در حوزه بانوان در استان در مقطعی متوقف شد که در اين خصوص لازم است با برنامه ‌ريزي مناسب از اساتيد تهران براي آموزش استفاده شود.



سیدی در خصوص لزوم اجراي طرح آهن ياري در بين دانش آموزان دختر در مقاطع مختلف تحصيلي نیز تاكيد كرد.



بررسي و ارائه راهكارهاي كارشناسي در خصوص آموزش قرآن كريم به اقشار مختلف بانوان استان از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود.

















