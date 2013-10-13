واحدهای صنفی متخلف اردبیل چهار میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزيزي عصر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار اردبیل اضافه کرد: طرح نظارتي ويژه بازگشايي مدارس از اول شهريور ماه سالجاري تا دهم مهر ماه به مدت 40 روز اجرا شد.

به گفته وی در این مدت 29 هزار و 841 مورد بازرسي موردي و نوبه اي از واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي استان اردبیل توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و همراهي ساير دستگاههاي انجام شده است.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در همين راستا طي بازرسي هاي انجام شده توسط بازرسان اين سازمان تعداد دو هزار و 58 واحد صنفي متخلف در سطح استان به میزان چهار میلیارد و 993 میلیون ریال جريمه شدند.

وي يادآور شد: همچنین در راستاي بهره گيري از توان و پتانسيل شهروندان و مردم به منظور جلوگيري از تخلفات اقتصادي و صنفي طي اين مدت 613 مورد گزارش و شكايات از طريق سامانه ارتباطي 124 دريافت و مورد رسيدگي قرار گرفت.

عزيزي تصریح كرد: در اين مدت بالغ بر 15 مورد گشت مشترك با سازمانهاي متولي در سطح استان اردبیل نیز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر بازرسی ها، در طرح بازشگایی مدارس و در راستاي تنظيم بازار و تعادل قيمت ها به منظور افزايش رفاه عمومي در ايام بازگشايي مدارس، مايحتاج عمومي و كالاهاي ضروري از قبيل روغن نباتي، گوشت مرغ و گوشت قرمز منجمد، دفترچه تحصيلي دانش آموزان و ساير كالاهاي مورد نياز تامين و با برپایی هشت نمايشگاه عرضه مستقيم در اردبيل و سایر شهرستانها و يا توسط شبكه هاي صنفي بين شهروندان توزيع شد.