ايران حتي يك هتل 5 ستاره مطابق استانداردهاي جهاني ندارد

علي رحيم پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، به نبود هتل 5 ستاره در كشور اشاره كرد و افزود: هيچ يك از هتلهاي موجود با توجه به كيفيت ارايه خدمات ، تجهيزات و نيروي انساني فعال در اين مراكز 5 ستاره و حتي 3 ستاره هم نيستند.

وي خاطر نشان كرد : سازمان ميراث فرهنگي وگرشگري به منظور ارتقاء كيفيت خدمات در مراكز اقامتي و هتلها اقدام به ارايه تسهيلاتي مانند اعطاي وامهايي با بهره پايين كرده و از طريق بخش خصوصي نيزآموزش نيروي انساني شاغل در اين مراكز آغاز شده است.

مديركل دفتر تدوين استانداردهاي فني ونظارت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري در خصوص طرح ساماندهي ويلاهاي شخصي تاكيد كرد: اين امر در تعدادي از استانهاي پر گردشگر مانند مازندران ، خراسان و گيلان آغاز شده و ادامه اين كار در استانهاي ديگر نياز به تصويب در شوراي عالي گردشگري دارد و بزودي بررسي خواهد شد.

وي به نرخ گذاري مراكز اقامتي در كشور اشاره كرد وگفت: نرخ گذاري مراكز اقامتي و پذيرايي برعهده صنوف مختلف مانند جامعه هتلداران و اتحاديه هاي مرتبط به امر گردشگري گذاشته شده و نرخ ها با توجه به درجه هتل و كيفيت ارايه خدمات در نظرگرفته مي شود اما در نهايت قيمت ها بايد به تاييد سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري برسد .

رحيم پور افزود: نرخ مراكز اقامتي در فصلهاي مختلف متفاوت است و بستگي به حضور گردشگران دارد ، همچنين با توجه به توافقي كه با انجمن هتلداران صورت گرفته تا پايان امسال قيمت هتلها و مراكز اقامتي افزايشي نخواهند داشت و اين مراكز موظفند قيمتهاي مصوب خود را كه به تاييد سازمان و اتحاديه رسيده به اطلاع عموم برسانند و گردشگران چنانچه به تخلفي برخورد كردند آن را به واحد شكايت سازمان گزارش دهند.