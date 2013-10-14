کاهش شش درصدی آب پشت سدهای فارس/ کشاورزان برای چاه های خود کنتور هوشمند نصب کنند

احمدرضا عیسایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون چاه های مجاز کشاورزی در این استان گفت: در حال حاضر 70 هزار حلقه چاه مجاز در این استان وجود دارد که تمامی این چاه ها پروانه بهره برداری دارند.

وی با اشاره به اینکه برای این چاه های مجاز بهره برداری مشخصی در نظر گرفته شده، افزود: در این خصوص اجازه برداشت 10 لیتر آب در ثانیه وجود دارد اما مردم به این مسئله توجهی نکرده و با تعویض پمپ آب بیشتری برداشت می کنند.

رئیس گروه محیط زیست آب منطقه ای فارس با تاکید بر لزوم استفاده از کنتور هوشمند بیان کرد: در این خصوص باید تدابیری اتخاذ و از صاحبان چاه ها خواسته شود که نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام کنند در غیر این صورت با مشکلاتی در این مورد روبه رو خواهیم شد.

وی با اشاره به گوشه ای از مزایای نصب این کنتور اظهار داشت: در صورتیکه کشاورز بیش از حد آب برداشت کند برق قطع خواهد شد از این رو نصب این کنتورها ضروری است.

عیسایی با بیان اینکه چاه هایی که برقی نیستند تهدید بیشتری به شمار می روند، افزود: این امر باعث می شود که بهره برداری از سفره های آبهای زیرزمینی زیاد بوده و خسارات زیادی وارد کنند.

رئیس گروه محیط زیست آب منطقه ای فارس با اعلام اینکه میزان ذخیره آب در پشت سدها شش درصد کاهش داشته، اظهار داشت: این امر به دلیل عدم نفوذ سیلاب بوده است.

وی با بیان اینکه شش سد بهره برداری شده در فارس وجود دارد، گفت: آب ذخیره شده در پشت سد درودزن برای شرب اسفاده می شود از این رو ضروری است که در پشت این سد همیشه آب به میزان کافی وجود داشته باشد.