به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان و چهره‌های مختلف ورزشی شامگاه یکشنبه 21 مهر ماه به مراسم برنامه جهانی غذا آمدند و از آرزوهای خود برای کودکان گرسنه و قحطی‌زده دنیا و از اهمیتی که باید برای این کودکان قایل شد، سخن گفتند.

هوشنگ مرادی‌کرمانی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان که آثار وی بارها و بارها دستمایه فیلم‌های سینمایی شده است در سخنانی درباره ضرورت کمک به کودکان نیازمند به خبرنگار مهر گفت: کسیکه هنری دارد باید در خدمت مردم باشد. در چنین مواقعی بهتر است این افراد هنر و تجربه ای که آموخته اند و شهرتی را که کسب کرده اند به راحتی در اختیار مردم و کودکان نیامند در هر کجای دنیا قرار دهد.

وی افزود: اهمیت هنرمند در این نیست که چقدر شهرت دارد و چقدر هنرش ارزشمند است بلکه به این است که چقدر انسان است و این انسانیت همه آن هنر را پشتیبانی می کند.

این نویسنده بیان کرد: این اولین بار بود که مرا به چنین جمعی دعوت کردند و باید دید چه می توان برای این کودکان انجام داد. با این حال طبیعتا عده ای همیشه به هنرمندان نگاه می کنند و هنرمندان برای آنها الگو هستند بنابراین کسیکه به تعبیری "عزیزِ مردم" شده‌اند وقتی در این مسیر گام برداشته و آینه مردم شده اند، مردم هم دوست دارند خود را در این آیینه ببینند و دنباله‌رو آنها خواهند بود.

مرادی کرمانی ادامه داد: باید فرهنگ همزیستی، احترام و دوست داشتن را در جهان حاکم کرد. امروزه در جهان همه با یکدیگر سرشاخ شده اند و باید برای نزدیک شدن افراد به یکدیگر کاری کرد. در این جو ناآرام این کودکان از هر طبقه ای که باشند حق دارند حتی خیلی بهتر از ما زندگی کنند و بر ما واجب است که آینده بهتری برایشان درست کنیم. برای اینکه دنیای بهتری داشته باشیم باید فرهنگ بهتری بسازیم؛ فرهنگی سرشار از عاطفه، مهرورزی، انسانیت و معروف است که می گویند فرهنگ انسانیت و مهرورزی یک جامعه را با میزان کمک افراد آن جامعه به نیازمندان می توان سنجید. موسسه های مردم نهاد باید فراوان باشند و به اصطلاح قدیمی ها از گلوی خود بزنند و به دیگری بدهند به این ترتیب می توان امید داشت که جامعه دچار تحولات بنیادین شود.

علی دایی نیز با بیان اینکه وظیفه همه ماست که هرکاری از دستمان برمی آید انجام دهیم و در کارهای خیر شرکت کنیم، گفت: شاید عده ای که تمکن مالی خوبی دارند با حضور ما بیشتر به این نیازمندان توجه کنند و همین باعث همه‌گیرتر شدن این کمک ها شود.

وی درباره اینکه چهره های هنری و ورزشی چگونه می توانند خود پیشرو این حرکت ها باشند، عنوان کرد: ما نمی توانیم سرخود کار کنیم. سازمان ها و نهادها باید برنامه ریزی کنند و از ما کاری بخواهند و این امر را در ایران جا بیندازند. من شخصا هر کاری را بتوانم خودم انجام می دهم. تا امروز کمتر در این حوزه ها از ما دعوت شده اما ما به نوبه خود اگر نیاز باشد خیلی کارها انجام خواهیم داد. آرزوی همه ما این است که روزی گرسنگی و قحطی چه در ایران و چه در همه دنیا به کمترین حد خود برسد.

رسول نجفیان نیز از دیگر حاضران این مراسم بود که در سخنانی بیان کرد: مساله غذا و اینکه هرساله چه تعداد از کودکان از بین می روند بسیار قابل توجه است. این یک فاجعه انسانی است که حتی در ایران خود ما هم عده ای هرساله از گرسنگی از بین می روند. این دردآور است که عده ای از پرخوری بیمار می شوند و عده ای باید از گرسنگی جان بدهند.

این بازیگر ادامه داد: حتی اخیرا تصویری دیدم که در آفریقا کودکان از گرسنگی خاک می خوردند. باید این تلاش ها دست به دست هم بدهد و به یک مراسم منحصر نشود. باید تشکیلاتی باشد تا این هنرمندان را منسجم کند. شعری داریم با این مضمون که از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. ما همه کار خود را برای چنین مراسمی تعطیل خواهیم کرد تا به کمک انسانیت بیاییم. همه باید دست به دست هم دهند تا این فجایع انسانی رخ ندهد.

مهناز افشار هم با بیان اینکه دوست دارم همه جهان سیراب شوند، بیان کرد: کودکان این سرزمین و همه سرزمین های دنیا حق دارند که خوب زندگی کنند در نتیجه حیف است که دغدغه آنها را نداشته باشیم.

وی در ادامه درباره اینکه چرا خود هنرمندان کمتر پیشرو این حرکت ها می شوند و یا حضورشان بیشتر نمادین است تا انسجام یافته، عنوان کرد: این حرکت ها نمادین نیست و هنرمندان واقعا دنباله‌رو این برنامه ها هستند. با این حال حرفی دارم که به صورت دردل می گوبم؛ بعضی فکر می‌کنند این کارها فقط جنبه تبلیغاتی دارد ولی واقعا اینگونه نیست و هدف از این برنامه‌ها کمک به هم نوع است. البته به تدریج این تفکر هم درست می شود. روح و قلب ما که پاک شود این مسایل هم درست می شود.

حسام الدین سراج نیز بیان اینکه امیدوارم دیگر چنین مراسمی نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: امیدوارم دیگر کودک گرسنه ای وجود نداشته باشد که بخواهیم چنین مراسم هایی برایشان برگزار کنیم. حضور ستاره های هنری و ورزشی در این مراسم بسیار قابل تقدیر و با ارزش بود اما این مهم است که برای کودکان گرسنه ایران تلاش کنیم. این را هم باید در نظر داشت که اگر تحریم نباشد گرسنگی هم نخواهد بود.

وی افزود: مسئولان باید کمک کنند که این برنامه ها بیشتر و بهتر برگزار شود. ما نمونه های زیادی از کسانی داریم که از راه هنر خود می توانند به نیازمندان کمک کنند و این امکان را دولت ها باید فراهم کنند تا ما بتوانیم از هر راهی که می توانیم مفید باشیم.

کتایون ریاحی نیز در این‌باره گفت: هنرمندان به خاطر شغل خود گرفتارند والا هر فراخوانی که داده شود همه با آغوش باز کمک می کنند. شرم آور است که با این تکنولوژی بگوییم به مناطقی غذا نمی رسد. با این حال تمام کسانیکه محبوب مردم هستند می توانند این بار را به دوش بکشند و همیشه هم نشان داده اند که استقبال کرده اند. ما آمادگی داریم برای کمک به کارهای خیریه مثلا همین کمک به بچه‌های گرسنه و قحطی‌زده در همه جای دنیا فعالیت کنیم.

ریاحی که دیگر زیاد در عرصه بازیگری فعالیت ندارد، ادامه داد: من بهترین نقش خود را هم اکنون ایفا می کنم. الان بیشترین وقتم برای بنیاد نیکوکاری صرف می شود؛ برای کودکانی که مادرزاد ناشنوا به دنیا می آیند و کودکان دیگر.

بهاره رهنما از دیگر حاضران این مراسم نیز درباره ضرورت توجه به کودکان گرسنه و قحطی‌زده دنیا خاطرنشان کرد: کودکان، آینده جهان هستند و برای هر آدمی آینده پیرامونی اش اهمیت دارد. آینده هر کودکی که نمی تواند در صلح زندگی کند یا هیچ حداقلی از شرایط غذا و بهداشت یا حتی مدیاهای آموزشی ندارد برای ما مهم است. امیدوارم در کشور ما هم این مسایل حل شود.

وی همچنین با استقبال از حرکت برنامه جهانی غذا عنوان کرد: کار برنامه جهانی غذا به نوعی فرهنگسازی است و با کمک افرادی که الگو بوده اند به کودکان نیازمند در سراسر جهان کمک می‌کند. هر کدام از این چهره های مختلف هنری، ورزشی و فرهنگی می توانند در خط کاری خود سودمند باشند و در این حوزه کمک کنند.

بهنوش بختیاری نیز به خبرنگار مهر عنوان کرد: کودکان سرمایه های زندگی ما هستند. بسیار تاسف آور است که در دنیای امروز گرسنگی به یک مساله غیر قابل حل تبدیل شده باشد و کودکان در هر جامعه ای نتوانند از این حداقل ها بهره مند باشند. باید همه مردم با هم دست به دست هم دهند و این مشکل را برطرف کنند؛ مردمی که گاهی آرزوهایشان تنها برآورده کردن ماشین مدل بالا و منزل در فلان خیابان است. باید سطح این آرزو ها را پایین تر آورد اما در ازای آن به کودکانی بیندیشیم که در کنار ما از گرسنگی تلف می شوند. کوکانی که آنها هم حق زندگی دارند و باید از این دنیا لذت ببرند.

سیامک سپهری سرپرست گروه رستاک نیز که به همراه گروه خود چند قطعه را در مراسم برنامه جهانی غذا اجرا کردند به ضرورت توجه به کوکان گرسنه تاکید کرد و در ادامه گفت: این یک مساله انسانی است و همه ما باید به آن توجه کنیم. شاید این تنها کاری باشد که هر کدام از ما می توانیم برای این کودکان که از کمترین ها هم بهره ای ندارند، انجام دهیم. وظیفه همه ماست که در چنین مراسم هایی شرکت کنیم و هر کدام هر کاری را که از ما بر می آید انجام دهیم.

گزارش از عطیه موذن