قایقرانان کرمانشاهی توانایی درخشش در مسابقات جهانی را دارند

فرشته قیطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به حضور اخیر قایقرانان کرمانشاهی در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و کسب 12 مدال رنگانگ توسط آن ها اشاره کرد و اظهار داشت: ورزشکاران کرمانشاهی با کسب 9 مدال طلا و سه نقره بهترین عملکرد را در این مسابقات داشتند که باید از آن ها قدردانی کرد.

وی کسب این تعداد مدال در مسابقاتی که با حضور بهترین آهای آسیا نیز برگزار می شود را کار کمی ندانست و گفت: همت، توان و غیرت ورزشکاران کرمانشاهی باعث تیم ملی قایقرانی کشورمان بر بام آسیا بایستد.

قیطانی با تاکید بر اینکه اسیا برای افتخار آفرینان کرمانشاهی کوچک است، اظهار داشت: اگر از این ورزشکاران شایسته حمایت های لازم صورت بگیرد آن ها قادر خواهند بود موفقیت های خود را در مسابقات جهانی نیز تکرار و برای کشورمان افتخار آفرین باشند.

رييس هيات قايقراني كرمانشاه در ادامه و با بیان اینکه کرمانشاه استعدادهاي خوبي در رشته قايقراني دارد، یادآور شد: شناسایی و پرورش این استعدادها یکی از برنامه های اصلی این هیات است و با برنامه هاي استعداد يابي خود بدنبال جذب نفرات مستعد هستیم.

قیطانی در پایان یادآور شد: در حال حاضر نیز يكي از مربيان ما كه موفق به كسب مدرك بين المللي شده تمرين و آموزش دختران نوجوان قایقران استان ساله را برعهده دارد تا همین نفرات در آینده جانشینان خوبی برای قهرمانان فعلی قایقرانی کرمانشاه باشند.