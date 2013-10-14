تیم جودو نابینایان و کم بینایان خوزستان در کشور سوم شد

مهرداد شیروانی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوازدهمین دوره این مسابقات با حضور 122 ورزشکار در قالب 17 تیم به مدت 2 روز در تهران برگزار شد که تیم منتخب خوزستان با کسب یک مدال طلا و 4 مدال برنز پس از تیمهای خراسان رضوی و تهران در سکوی سوم قرار گرفت.



وی با اشاره به اینکه نفرات برتر این رقابتها به تیم ملی کشور دعوت می شوند، اظهار کرد: در این رقابتها محمد علی شنانی در وزن (73-) کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.



رییس هیات ورزش نابینایان و کم بینایان خوزستان افزود: محمد جعفری، پیمان طاهری، جمال محسنی و سید امیر نوری جعفری نیز مدال برنز این مسابقات را از آن خود کردند.