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۲۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۵

20 نماینده دولت تدبیر و امید در اتاق تهران معرفی شدند

20 نماینده دولت تدبیر و امید در اتاق تهران معرفی شدند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، 20 نفر نماینده این وزارتخانه برای عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، 20 نفر نماینده این وزارتخانه برای عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران را معرفی کرده است.

در میان فهرست افرادی که وزیر صنعت،معدن و تجارت برای عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی کرده‌، چهره‌های شاخصی همچون احمد دوست حسینی که پیش از این دبیرکل اتاق بود، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، مسعود و مهدی کرباسیان و غلامرضا شافعی دیده می‌شود.

این ترکیب نشان می‌دهد نعمت‌زاده تقریبا در تمام حوزه‌های اقتصادی، نمایندگانی را برای هم‌اندیشی و تعامل با فعالان اقتصادی روانه اتاق بازرگانی تهران کرده است، همچنین برای نخستین بار نمایندگان وزارت جهادکشاورزی نیز روانه هیأت نمایندگان اتاق تهران شده اند.

در نامه وزیر صنعت،معدن و تجارت به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با موضوع معرفی نمایندگان جدید جهت عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، آمده است که به استناد ماده 12 قانون اتاق بازرگانی،صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اسامی نمایندگان جدید این وزارتخانه به شرح ذیل اعلام می شود:

1- احمد دوست حسینی، قائم مقام وزیر در امور تولید
2- ولی‌اله افخمی‌راد،معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران
3- علی‌اشرف افخمی،رییس هیات مدیره بانک کارآفرین
4- حسین ابویی مهریزی،معاون برنامه‌ریزی
5- عبدالمهدی بخشنده،عضو غیرموظف و رییس هیات مدیره موسسه جهاد توسعه
6- هاشم یکه‌زارع،مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو
7- قربان دانیالی،رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن
8- حسن یونس سینکی،معاون توسعه بازرگانی داخلی
9- سیدمحمدعلی سید ابریشمی،معاون وزیر،رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
10-جعفر سرقینی،معاون امور معادن و صنایع معدنی
11- غلامرضا شافعی،معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
12- محمدرضا شجاع‌الدینی،مشاور وزیر در امور پولی و بانکی
13- سیدمحمدحسین شریعتمدار،مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی
14-محسن صالحی‌نیا،معاون امور صنایع و اقتصادی
15- علی‌اکبر صابری،عضو غیرموظف هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
16- اکبر کمیجانی،معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
17- مهدی کرباسیان،معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
18- مسعود کرباسیان، معاون وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
19-دکتر سیدرضا نوروز‌زاده
20- غلامحسین مطهری‌اصل،رییس هیات مدیره شرکت نوید زر شیمی

 

کد مطلب 2155355

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