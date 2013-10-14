20 نماینده دولت تدبیر و امید در اتاق تهران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، 20 نفر نماینده این وزارتخانه برای عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران را معرفی کرده است.

در میان فهرست افرادی که وزیر صنعت،معدن و تجارت برای عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی کرده‌، چهره‌های شاخصی همچون احمد دوست حسینی که پیش از این دبیرکل اتاق بود، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، مسعود و مهدی کرباسیان و غلامرضا شافعی دیده می‌شود.

این ترکیب نشان می‌دهد نعمت‌زاده تقریبا در تمام حوزه‌های اقتصادی، نمایندگانی را برای هم‌اندیشی و تعامل با فعالان اقتصادی روانه اتاق بازرگانی تهران کرده است، همچنین برای نخستین بار نمایندگان وزارت جهادکشاورزی نیز روانه هیأت نمایندگان اتاق تهران شده اند.

در نامه وزیر صنعت،معدن و تجارت به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با موضوع معرفی نمایندگان جدید جهت عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، آمده است که به استناد ماده 12 قانون اتاق بازرگانی،صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اسامی نمایندگان جدید این وزارتخانه به شرح ذیل اعلام می شود:

1- احمد دوست حسینی، قائم مقام وزیر در امور تولید

2- ولی‌اله افخمی‌راد،معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران

3- علی‌اشرف افخمی،رییس هیات مدیره بانک کارآفرین

4- حسین ابویی مهریزی،معاون برنامه‌ریزی

5- عبدالمهدی بخشنده،عضو غیرموظف و رییس هیات مدیره موسسه جهاد توسعه

6- هاشم یکه‌زارع،مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو

7- قربان دانیالی،رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن

8- حسن یونس سینکی،معاون توسعه بازرگانی داخلی

9- سیدمحمدعلی سید ابریشمی،معاون وزیر،رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

10-جعفر سرقینی،معاون امور معادن و صنایع معدنی

11- غلامرضا شافعی،معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

12- محمدرضا شجاع‌الدینی،مشاور وزیر در امور پولی و بانکی

13- سیدمحمدحسین شریعتمدار،مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی

14-محسن صالحی‌نیا،معاون امور صنایع و اقتصادی

15- علی‌اکبر صابری،عضو غیرموظف هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

16- اکبر کمیجانی،معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

17- مهدی کرباسیان،معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

18- مسعود کرباسیان، معاون وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

19-دکتر سیدرضا نوروز‌زاده

20- غلامحسین مطهری‌اصل،رییس هیات مدیره شرکت نوید زر شیمی