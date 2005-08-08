ارامنه ايران جشنواره بزرگ ورزشي سال را برگزار مي كنند

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين دور ازبازيها با حضورورزشكاراني ازشهرهاي تهران، اصفهان، شاهين شهر، تبريز، اروميه، گردآباد، شيراز، اهواز وهمچنين گروههايي ورزشي ازكشورهاي ارمنستان، گرجستان وجمهوري قره باغ درهشت رشته ورزشي درمحل ورزشگاه ارامنه آرارات تهران برگزارخواهند شد.

براي شركت درسي وهشتمين دورمسابقات ورزشي سالانه ارامنه ايران، همچنين گروههاي ورزشي ارامنه كشورهاي سوريه، لبنان، يونان وعراق نيز دعوت شده اند.

بازيهاي ورزشي ارامنه تهران ازچهل ويك سال قبل به همت باشگاه ورزشي، فرهنگي آرارات تهران وبمنظورحفظ وتقويت روحيه ورزشي وشادابي جوانان درفضائي پاك وسالم پايه گزاري شده وهرسال با عناويني ارزشي موجبات رقابت سالم ورزشي نوجوانان وجوانان ارمني را درمحيطي فرهنگي فراهم نموده است.

درطول چهل ويك سال گذشته به دليل تقارن با وقايع انقلاب اسلامي جنگ تحميلي وعواملي ديگرسه دور ازبازيهاي مذكوربرگزار نشدند.

سي وهشتمين دوره ازمسابقات ورزشي ارامنه ايران به مناسبت نامگذاري سالجاري به سال جهاني ورزش، به اين رخداد ومناسبت جهاني تنظيم شده است. درسي وهشت دوره ازبازيهاي سال گذشته، اين بازيها چندين باربه شهداء جانبازان وايثارگران هشت سال دفاع مقدس ونيزبه مناسبتها وشخصيتهاي فرهنگي و ورزشي ارامنه تقديم شده اند.

پيش بيني مي شود بيش ازدوهزارورزشكار ارمني ازتهران، شهرستانها وكشورهاي مذكورطي ده روزدررشته هاي تنيس، تنيس روي ميز، واليبال، بسكتبال، شطرنج، شنا، فوتبال ودو وميداني باهم به رقابت خواهند پرداخت.