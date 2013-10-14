شهرری میزبان ویژه برنامه های مناسبتی دهه ولایت/ برپایی دعای عرفه در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

منصور کتانباف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرری یکی از قطب های مذهبی شهر تهران محسوب می شود، اظهار داشت: همزمان با روز نیایش، مراسم معنوی دعای عرفه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، مساجد و امامزاده های شهرری برپاست و مدیریت شهری منطقه 20 آمادگی لازم را برای پذیرایی از شهروندان تهرانی دارد.



کتانباف با اشاره به اینکه با مشارکت مدیریت شهری نماز عید قربان نیز در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، مساجد و امامزاده ها اقامه می شود افزود: همزمان با روز عید قربان جایگاه عرضه دام بهداشتی در ضلع جنوب غربی میدان شهید بروجردی در حالی پذیرای شهروندان است که در مجاورت آن جشن عید قربان با ویژه برنامه های شاد و متنوع برپاست.



وی دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران و رسیدگی به درخواست های احتمالی آنان را از برنامه های اولویت دار دهه ولایت برشمرد و اظهار داشت: برپایی نمایشگاه، همایش و مسابقه های فرهنگی با موضوع ولایت و ولایت مداری با مشارکت مراکز فرهنگی و سراهای محله در طول این دهه انجام می شود.



کتانباف با اشاره به اینکه بخشی از برنامه های پیش بینی شده دهه ولایت در مدارس و با مشارکت دانش آموزان برگزار می شود، گفت: ویژه برنامه های مناسبتی دهه ولایت در روز عید غدیر در حالی پایان می یابد که تمامی سراهای محله و بوستان های سطح منطقه میزبان جشن های مردمی عید غدیر خواهند بود.



شهردار ری اعلام کرد: وجود زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی که حاصل رویکرد مدیریت شهری تهران طی 8 سال گذشته مبنی بر تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی بوده است، بستر لازم را برای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در سطح شهر به خوبی فراهم کرده است.