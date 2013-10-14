دومین همایش ملی فرهنگ غدیر در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بوداقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تعداد مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش گفت: تاکنون 180 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است و بیست مقاله منتخب این همایش در مجله علمی دانشگاه منتشر می شود.

وی افزود: این همایش همچنین با محور ویژه طراحی نرم افزار و وبلاگ با محوریت فرهنگ غدیر برگزار می شود.

حسین بوداقی با اشاره به تعداد نرم افزارهای ارسال شده به دبیرخانه این همایش گفت: تاکنون 35 نرم افزار و 84 وبلاگ و وبسایت ارسال شده است.

وی ادامه داد: نفرات اول تا سوم بخش نرم افزار و وب سایت جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

گفتنی است این همایش در 28 مهر ماه سالجاری در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار می شود.