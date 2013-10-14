مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه یاسوج در فضایی دوستانه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ظهر دوشنبه در این دانشگاه برگزار شد، دکتر شاپور رمضانی رئیس جدید دانشگاه یاسوج به اعضای هیئت علمی و جمعی از پرسنل این دانشگاه معرفی و از زحمات دکتر اردوان ارژنگ تقدیر شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان در این مراسم گفت: تغییر و تحول در طول تاریخ امری رایج و عادی است و آیات قرآن هم به آن اشاره دارد.

حجت الاسلام ثابت افزود: در آخرین انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی حائز اکثریت آرا شدند و طبیعی است که بدنه مدیریتی دولت تغییر می کند و دانشگاه هم به عنوان یک دستگاه در این نظام از این قاعده مستثنی نیست.

وی بیان کرد: آنچه ضروری است در هر لباسی و هر زمان و مکانی مورد توجه قرار گیرد این است که ما خودمان را گم نکنیم نه به خاطر بدست آوردن چیزی و نه به خاطر از دست دادن چیزی دیگر.

وی با ذکر حدیثی از حضرت علی (ع) اظهار داشت: باید سرمایه مان خردورزی مان باشد و آنچه به جا می گذاریم، ادب باشد.

ثابت گفت: همه ما به عنوان کسانی که در بیرون از دانشگاه به ما نگاه می کنند، باید این جایگاه را بر مدار عقل و خرد پی بگیریم و به هم کمک کنیم.

وی با اشاره به موفقیت های دانشگاه در عرصه های مختلف اظهار داشت: ما همه خانواده نظام جمهوری اسلامی هستیم و باید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهیم.

ثابت با بیان اینکه باید کاری کنیم که بماند نه اینکه کاری کنیم که بمانیم، افزود: همه اگر گره ای از گره های دانشگاه باز کنند، کاری ماندگار کرده اند.

دانشگاه را فرزند خود می دانم

رئیس سابق دانشگاه نیز در این مراسم گفت: همه کسانی که در گروه موافق، منتقد و اپوزسیون در دوران مسئولیتم بودند، به نحوی به من کمک کردند.

دکتر اردوان ارژنگ ضمن تشکر از همه همکاران خود در طول این دوران و نمایندگان سنوات قبل و کنونی استان، افزود: در جلسه رسمی تودیع و معارفه، عملکرد همکارانم را طی این سالها به سمع و نظر مردم خواهم رساند.

وی اظهارداشت: تجربه ای که در طول این دوران مدیران این دانشگاه پیدا کرده اند مربوط به شخص خودشان نیست و با هزینه و وقت نظام بدست آمده و لازم است در قالبهای مختلف عرضه شود زیرا متعلق به این مردم است.

ارژنگ با بیان اینکه دانشگاه را فرزند خود می دانم، بیان داشت: هر پیشرفتی که در دانشگاه حاصل شود در محیط علمی ما حاصل شده است.

وی با بیان اینکه اندیشه های سیاسی درجه یک از جمله نظام و ولایت بین همه ما مشترک است، افزود: اگر اختلافی باشد در سطوح پایین تر و شیوه کار است که این طبیعی است.

وی ضمن تبریک به رئیس جدید دانشگاه گفت: از آمدن شما خوشحال هستم و از رفتن خود خوشحالترم زیرا تاکنون نظام تشخیص داده بود که این مسئولیت به عهده من باشد و اکنون تصمیم نظام بر حضور شما در این منصب است.

اصالت در دانشگاه، توسعه علم و دانش است

در ادامه رئیس جدید دانشگاه یاسوج نیز با تقدیر از خدمات هشت ساله دکتر ارژنگ گفت: به طور قطع طی آینده ای نزدیک در مراسمی رسمی از زحمات هشت ساله دکتر ارژنگ قدردانی خواهد شد.

دکتر شاپور رمضانی در ادامه اظهار داشت: مسئولین دولت جدید بر حفظ دستآوردهای علمی و پیشرفت کنونی علمی کشور تاکید دارند و بنده هم به عنوان عضو کوچکی از دانشگاه یاسوج این روند و سیاست را ادامه خواهم داد.

وی هدف خود را خدمت به مردم و کمک به توسعه علمی در کشور عنوان کرد و گفت: بی شک مهمترین اصل توسعه علم و دانش در استان و پیشرفت در این زمینه است و اختلافات سیاسی در حاشیه هستند.

رمضانی با بیان اینکه توسعه بدون دانشگاه امکانپذیر نیست، گفت: تخصیص اعتبار به دانشگاه هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای آینده کشور است.

وی بیان داشت: انتظار داریم همه دوستان همکاری کنند تا جهاد علمی که در کشور آغاز شده را ادامه دهیم.

رئیس جدید دانشگاه یاسوج همچنین تصریح کرد: حمایت رئیس سابق دانشگاه، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پرسنل موجب خواهد شد تا مسیر را گم نکنیم و از این مسیر سخت سربلند بیرون آییم.

وی اساس کار خود را استفاده از خرد جمعی دانشگاهیان عنوان کرد و اظهار داشت: قطعا راهکارهایی برای استفاده از نظرات و مشورتهای اعضای هیئت علمی اندیشیده خواهد شد.

رمضانی در پایان گفت: از خدا می خواهم که به من توفیق دهد تا کاری کنم که بماند نه اینکه بمانم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم حکم سرپرست وزارت علوم مبنی بر انتصاب دکتر شاپور رمضانی به عنوان سرپرست دانشگاه یاسوج قرائت و به او اهدا شد.

قرار است مراسم رسمی تودیع و معارفه رئیس دانشگاه یاسوج طی دو هفته آینده با حضور مسئولین وزارت علوم در یاسوج برگزار شود و در آن مراسم از خدمات هشت ساله دکتر ارژنگ تجلیل به عمل آید.