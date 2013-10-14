  1. استانها
  2. یزد
۲۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۸

حجت‌الاسلام كارگر خبر داد:

انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان يزد سوم آبان ماه برگزار مي‌شود

انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان يزد سوم آبان ماه برگزار مي‌شود

يزد - خبرگزاري مهر: معاون فرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد از برگزاري انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان يزد در سوم آبان ماه سال جاري و در آستانه فرا رسيدن ماه محرم برگزار مي‌شود.

حجت الاسلام علي كارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمين دوره انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان يزد روز جمعه سوم آبان ماه از ساعت هشت صبح تا 18 برگزار خواهد شد.

وي افزود: پيش از اين با ارسال فرم فراخوان به هيئت هاي مذهبي، ادارات تبليغات اسلامي در سراسر استان يزد و اطلاع رساني از طريق رسانه ها، از داوطلبان براي ثبت نام دعوت شده است.

كارگر بيان كرد: علاقمندان به عضويت در شورا براي شركت در انتخابات از 23 مرداد تا سوم شهريورماه ثبت نام كرده اند و اين افراد پس از تاييد صلاحيت از سوي اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد، در روز سوم آبان ماه با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

وي با بيان اينكه داوطلبان علاوه بر شرايط عمومي از جمله التزام عملي به ولايت فقيه و مسلمان و شيعه اثني عشري و عدم سوء سابقه كيفري بايد از شرايط ديگري نيز برخوردار باشند، عنوان كرد: عدم عضويت در كانون مداحانف سكونت در محدوده حوزه انتخابيف ارائه گواهي مدرك تصحيلي حداقل فوق ديپلم و حداقل سن 25 و حداكثر 60 سال از ديگر شرايط شركت در اين انتخابات است.

معاون فرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد تاكيد كرد: علاقمندان براي كسب اطلاع از نحوه برگزاري و مكان برگزاري انتخابات مي‌توانند با امور تشكل هاي ديني اداره تبليغات اسلامي استان يزد با شماره 7257331 و 7253371 تماس بگيرند.

کد مطلب 2155776

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها