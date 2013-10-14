حجت الاسلام علي كارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمين دوره انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان يزد روز جمعه سوم آبان ماه از ساعت هشت صبح تا 18 برگزار خواهد شد.

وي افزود: پيش از اين با ارسال فرم فراخوان به هيئت هاي مذهبي، ادارات تبليغات اسلامي در سراسر استان يزد و اطلاع رساني از طريق رسانه ها، از داوطلبان براي ثبت نام دعوت شده است.

كارگر بيان كرد: علاقمندان به عضويت در شورا براي شركت در انتخابات از 23 مرداد تا سوم شهريورماه ثبت نام كرده اند و اين افراد پس از تاييد صلاحيت از سوي اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد، در روز سوم آبان ماه با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

وي با بيان اينكه داوطلبان علاوه بر شرايط عمومي از جمله التزام عملي به ولايت فقيه و مسلمان و شيعه اثني عشري و عدم سوء سابقه كيفري بايد از شرايط ديگري نيز برخوردار باشند، عنوان كرد: عدم عضويت در كانون مداحانف سكونت در محدوده حوزه انتخابيف ارائه گواهي مدرك تصحيلي حداقل فوق ديپلم و حداقل سن 25 و حداكثر 60 سال از ديگر شرايط شركت در اين انتخابات است.

معاون فرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد تاكيد كرد: علاقمندان براي كسب اطلاع از نحوه برگزاري و مكان برگزاري انتخابات مي‌توانند با امور تشكل هاي ديني اداره تبليغات اسلامي استان يزد با شماره 7257331 و 7253371 تماس بگيرند.