احکام کشتی گیران خاطی هنوز به امضای خطیب نرسیده است

بیژن قاسمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: پرونده تخلفات برخی کشتی گیران که از سوی باشگاه استیل آذین مطرح شده بود، بعد از بررسی به نتایج و احکام نهایی رسید که این احکام امروز صادر شد، اما این احکام فردا سهشنبه و بعد از امضای حجتالله خطیب سرپرست فدراسیون لازم الاجرا میشود.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی در ادامه تصریح کرد: سعی شد تا در این پرونده به خوبی به تمامی جوانب امر رسیدگی و توجه شود و در آینده شاهد اینگونه تخلفات در بین باشگاهها و کشتی گیران حاضر در لیگ برتر نباشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق احکام صادر شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، محسن کاوه سرمربی تیم ثامنالحجج (ع) سبزوار با محرومیت پنج جلسهای تیمش محکوم شد. ضمن اینکه 6 آزادکار تیم ثامن الحجج سبزوار نیز با محرومیت 3 جلسهای و حکم استرداد مبلغ دریافت شده از باشگاه استیل آذین روبرو شدند.
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