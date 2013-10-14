قایقرانان همدانی به فینال مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا راه پیدا کردند

محمد ضروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا در سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان افزود: در ادامه مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا نمایندگان ‏کشورمان در دور شانس مجدد به مصاف حریفان خود رفتند.

وی بیان داشت: در رقابت روئینگ دو نفره جفت پاروی مردان ‏آرمین کرم بین و جواد محمدجعفری پاروزن همدانی به مصاف رقبایی از عراق، چین، امارات و مالزی رفتند که در نهایت دوم شدند و به فینال راه پیدا کردند.

ضروری اضافه کرد: همچنین در روئینگ دو نفره جفت پاروی مردان نماینده چین اول و قایقران عراقی سوم ‏شدند.‏

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان در ادامه گفت: در مسابقه روئینگ دو نفره جفت پاروی بانوان مهدیس حبیبی و مریم امیدی پارسا که هر دو از پاروزنان همدانی هستند با رقبایی از ازبکستان، کره ‏شمالی و هند روبه رو شدند و در نهایت در رده چهارم ایستادند و به فینال این دوره از مسابقات راه پیدا ‏کردند.‏

وی با بیان اینکه در رقابت روئینگ تک نفره بانوان نیز مریم کرمی از دیگر پاروزنان همدانی در گروهی سخت با روئینگ سوارانی از کشورهای سریلانکا، ‏قزاقستان، مالزی و ویتنام رقابت کرد، عنوان داشت: در نهایت با فاصله بسیار کم از نفر دوم سوم ‏شد و به فینال ‏B‏ راه یافت.