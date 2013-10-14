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۲۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۵

قایقرانان همدانی به فینال مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا راه پیدا کردند

قایقرانان همدانی به فینال مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا راه پیدا کردند

همدان – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت قایقرانی استان همدان گفت: در دومین روز از مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا نمایندگان کشورمان که شش نفر از آنان نیز همدانی هستند، توانستند به فینال مسابقات راه پیدا کنند.

محمد ضروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا در سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان افزود: در ادامه مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا نمایندگان ‏کشورمان در دور شانس مجدد به مصاف حریفان خود رفتند.

وی بیان داشت: در رقابت روئینگ دو نفره جفت پاروی مردان ‏آرمین کرم بین و جواد محمدجعفری پاروزن همدانی به مصاف رقبایی از عراق، چین، امارات و مالزی رفتند که در نهایت دوم شدند و به فینال راه پیدا کردند.

ضروری اضافه کرد: همچنین در روئینگ دو نفره جفت پاروی مردان نماینده چین اول و قایقران عراقی سوم ‏شدند.‏

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان در ادامه گفت: در مسابقه روئینگ دو نفره جفت پاروی بانوان مهدیس حبیبی و مریم امیدی پارسا که هر دو از پاروزنان همدانی هستند با رقبایی از ازبکستان، کره ‏شمالی و هند روبه رو شدند و در نهایت در رده چهارم ایستادند و به فینال این دوره از مسابقات راه پیدا ‏کردند.‏

وی با بیان اینکه در رقابت روئینگ تک نفره بانوان نیز مریم کرمی از دیگر پاروزنان همدانی در گروهی سخت با روئینگ سوارانی از کشورهای سریلانکا، ‏قزاقستان، مالزی و ویتنام رقابت کرد، عنوان داشت: در نهایت با فاصله بسیار کم از نفر دوم سوم ‏شد و به فینال ‏B‏ راه یافت.

کد مطلب 2155796

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