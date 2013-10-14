الهویردی دهقانی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این باره ابراز داشت: شهرستان ورزقان با واقع شدن در منطقه بکر طبیعی ارسباران آذربایجان دارای جلوه‌های گردشگری و تاریخی متعددی در این زمینه است که می‌تواند موجبات جذب گردشگران و علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد کشور را فراهم کند.

وی افزود: ورزقان در دو بخش مرکزی و خاروانا جاذبه های گردشگری نظیر روستای سردار کندی زادگاه ستارخان سردار ملی، روستای سیغای زادگاه علامه محمد تقی جعفری فیلسوف شرق، عمارت امیر ارشد در روستای آبخواره، قلاع مختلف نظیر قلعه جوشین، آبشار گل‌آخور، منطقه گردشگری چیچکلو، سنگ نوشته اورارتویی سغندل، امامزاده‌های متعدد و طبیعت بکر جنگل‌های ارسباران با ییلاقات متعدد را داراست که بهترین مکان برای گذران اوقات فراغت خانواده‌ها در ایام تابستان است.

نماینده مردم شهرستان ورزقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شهرستان هم اکنون نیازمند به سرمایه‌گذاری در مراکز اقامتی و ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری است و امیدواریم مسئولان سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی طرح های مناسبی را تهیه و اقدام به جذب سرمایه گذاران در این زمینه کنند.

دهقانی با اشاره به صنایع دستی موجود در بین اهالی روستاهای منطقه به ویژه بافت فرش و تابلو فرش در بین روستاییان شهرستان همچنین محصولات غذایی و لبنی محلی این بخش را بهترین فرصت اقتصادی برای معرفی به بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به خرابی های به بار آمده در برخی از آثار تاریخی منطقه نظیر عمارت امیر ارشد در روستای آبخواره گفت: روستای آبخواره در نزدیکی شهر ورزقان واقع شده و امکان جب گردشگر را در این روستای تاریخی دارد اما متاسفانه بازسازی این خانه بعد از زلزله کند شده و امیدواریم با اقدامات تکمیلی عمرانی به مکانی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

دهقانی گفت: روستای آبخواره و عمارت امیر ارشد بهترین موقعیت جذب گردشگر در نزدیکی شهر ورزقان است که می توان با ایجاد سفره خانه های محلی و تبدیل عمارت به موزه تاریخ ورزقان گردشگران و علاقمندان زیادی را در این موقعیت تاریخی پذیرا بود.