به گزارش خبرنگار مهر،مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی عصر دوشنبه در مراسم بهره برداری از آزمایشگاه آسیب شناسی و تکمیل آزمایشگاه سم شناسی پزشکی قانونی استان اظهار داشت: وجود این آزمایشگاه به عنوان ابزاری بسیار مهم و تاثیرگذار در فعالیت پزشکی قانونی استان است.

حسن محمدزاده با بیان اینکه در این آزمایشگاه به جزء آزمایش ژنتیک تمام آزمایشات انجام می‌شود، افزود: آزمایشگاه پزشکی قانونی این اداره‌ کل اکنون جزو آزمایشگاه‌های سطح دو سازمان پزشکی قانونی کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با بیان اینکه با افتتاح این آزمایشگاه نتیجه در کمتر از سه هفته آماده می ‌شود، گفت: تا پیش از راه‌اندازی این آزمایشگاه نمونه‌ گیری به‌ منظور انجام آزمایشات آسیب‌شناسی به آزمایشگاه پزشکی قانونی مشهد ارسال می‎ شد و نتیجه آن پنج ماه طول می‌ کشید.

محمد‌زاده از صرف هشت میلیار ریال به‌ منظور بهره برداری و تأمین تجهیزات سم‌ شناسی و آسیب‌شناسی این آزمایشگاه خبر داد و بیان داشت: شش میلیارد ریال از این اعتبارات از محل اعتبارات مدیریت بحران استان و دو میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان پزشکی قانونی در راستای بهره ‌برداری از این آزمایشگاه هزینه شده است.

آزمایشگاه‌های آسیب‌شناسی و سم ‌شناسی پزشکی قانونی خراسان جنوبی امروز با حضور قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور، رئیس کل دادگستری و مدیر کل سازمان پزشکی قانونی خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان سازمان پزشکی قانونی به بهره ‌برداری رسید.