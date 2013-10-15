به گزارش خبرنگار مهر، سيد غريب سجادي بعد از ظهر دوشنبه در جلسه كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر سنندج اظهار داشت: استفاده از تمامي پتانسيل هاي فرهنگي در سنندج مركز استان كردستان يكي از برنامه هاي اصلي شوراي اسلامي و شهرداري است و در اين راستا برنامه هاي متعددي اجرايي مي شود.

وي ادامه داد: بدون شك سنندج داراي توانمندي هاي بسيار برجسته اي در عرصه هاي فرهنگي و هنري است و به همين دليل بايد با برنامه ريزي مدون و مناسب در كنار همكاري ساير ادارات و سازمان هاي متولي حوزه فرهنگي از اين ظرفيت ها به خوبي بهره برداري كرد.

رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر سنندج با اشاره به اينكه در كنار ظرفيت هاي فرهنگي اين شهر هنرمندان برجسته اي را به كشور و حتي جهان تقديم كرده است، گفت: هنرمندان برجسته و داراي شناسنامه كاري سند هويت هر جامعه اي به شمار مي روند و امروز سنندج به خود مي بالد كه در عرصه هاي فرهنگي و هنري شخصيت هاي برجسته اي را پرورش داده است.

وي با اشاره به اينكه بايد از توان خود نخبگان فرهنگي براي توسعه و اعتلا بيش از پيش فرهنگ و هنر مركز كردستان استفاده كرد، يادآور شد: شوراي اسلامي شهر سنندج در تلاش است كه با ايجاد ساز و كارهاي مناسب در اين بخش اقدامات بهتري را اجرايي كند.

در اين جلسه كه رئيس شوراي اسلامي شهر سنندج و هادي ضياءالديني هنرمند نقاش و مجسمه ساز برجسته حضور داشتند، مسائل مختلفي در حوزه فرهنگي مطرح ش و اعضا به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

هادي ضياءالديني نيز در اين جلسه از آمادگي خود براي مشاركت در برنامه هاي فرهنگي و هنري خبر داد و گفت: فرهنگ اساس و پايه هر كار و فعاليتي به شمار مي رود و به همين دليل بايد به اين حوزه به صورت ويژه توجه شود.

در ادامه اين جلسه ساير اعضاي كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر سنندج نيز به بيان ديدگاه هاي خود در حوزه فعاليت هاي فرهنگي و هنري پرداخته و از آمادگي براي تقويت فعاليت هاي اين بخش خبر دادند.