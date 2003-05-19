۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱۱:۳۰

نقش روغن ماهي در درمان فشار خون

در اولين همايش علمي نقش آبزيان در سلامت ،روغن ماهي به عنوان يكي ازدرمانهاي فشار خون معرفي شد .

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، درمقاله اي كه د كتر مينو محمد شيرازي ، دانشجوي دكتراي تغذ يه دراين همايش ارائه داد ه است آمده است : فشار خون بالا يك بيماري سيستميك است كه باعث كاهش طول عمر10 تا 20 سال در افراد مبتلا مي شود .
در تحقيقات اخير معلوم شده است كه ماهي و يا روغن ماهي به علت داشتن اسيد هاي چرب اومگا3 نقش موثري در كاهش فشار خون ايفا مي كند ، بطو ريكه مصرف روزانه 35 گرم ماهي يا 5 گرم روغن ماهي باعث كاهش4تا8 ميلي متر جيوه در  فشار سيستولي و كاهش3تا 5ميلي متر جيوه فشار دياستولي مي گردد . 
همچنين به نظر مي رسد كه اين اثر در افرادي كه مبتلا به پرفشاري خون و ديابت باشند از سايرين بيشتر است و همچنين اين اثر در افراد مسن زماني ايجاد مي شود كه همراه با محدود يت مصرف سديم (نمك ) باشد .
اين ويژگي را به وجود دو اسيد به نام هاي ايكوزاپنتا نو ئيك  و د وكو زاهگزا نوئيك  در روغن ماهي  نسبت داده اند . اين دو اسيد چرب كه از گروه اومگا3 مي باشند باعث ايجاد پروستا گلا ند ين هاي رده سوم مي شود كه  گشاد  كننده هاي عروقي هستند و سنتزپروستا گلا ند ين هاي رده دوم را كه از اسيد هاي چرب اومگا6  ساخته مي شوند و منقبض كننده هاي عروقي هستند  سركوب مي كنند  . اين اثر كه هم در عروق بزرگ و هم د ر ميكرو سير كولاسيون و هم د ر عروق كليوي مشاهده  مي شود ، باعث كاهش  فشار خون ميشود .
ازطرف ديگر اين دو اسيد چرب باعث كاهش سطح دو پروتئين به نامهاي آپوآ و  فيبرينوژن در شريانها مي شوند.اين دوپروتئين باعث پيشرفت فرآيند آتروژنز و افزايش مقاومت جدار عروق گرديده و فشار خون را بالا مي برند .
به علاوه در تحقيقات روشن شده كه اسيد هاي چرب فوق اثر منقبض كننده عروقي نور اپي نفرين را كم مي كنند و پاسخ

  باز شد گي  عروقي به استيل كولين را در مويرگ ها بالا مي برند كه علت ان اثر اسيد هاي چرب اومگا3  بر روي عضله صاف جدار شريانها و اثر انها برروي ساختار الاستيك و كلاژن آئورت ميباشد .
در مجموع مي توان گفت مصرف روغن ماهي باعث افزايش پذ يرش شريان هاي سيستميك ، كاهش فشار سيستولي و

 ديا ستو لي ، كاهش فشار نبض و كاهش مقاوت كل عروق مي گردد . 
همايش علمي نقش آبزيان در سلامت در روز 27 ارديبهشت ماه در تهران برگزار شد .

  

  

