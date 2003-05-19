نقش روغن ماهي در درمان فشار خون

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، درمقاله اي كه د كتر مينو محمد شيرازي ، دانشجوي دكتراي تغذ يه دراين همايش ارائه داد ه است آمده است : فشار خون بالا يك بيماري سيستميك است كه باعث كاهش طول عمر10 تا 20 سال در افراد مبتلا مي شود .

در تحقيقات اخير معلوم شده است كه ماهي و يا روغن ماهي به علت داشتن اسيد هاي چرب اومگا3 نقش موثري در كاهش فشار خون ايفا مي كند ، بطو ريكه مصرف روزانه 35 گرم ماهي يا 5 گرم روغن ماهي باعث كاهش4تا8 ميلي متر جيوه در فشار سيستولي و كاهش3تا 5ميلي متر جيوه فشار دياستولي مي گردد .

همچنين به نظر مي رسد كه اين اثر در افرادي كه مبتلا به پرفشاري خون و ديابت باشند از سايرين بيشتر است و همچنين اين اثر در افراد مسن زماني ايجاد مي شود كه همراه با محدود يت مصرف سديم (نمك ) باشد .

اين ويژگي را به وجود دو اسيد به نام هاي ايكوزاپنتا نو ئيك و د وكو زاهگزا نوئيك در روغن ماهي نسبت داده اند . اين دو اسيد چرب كه از گروه اومگا3 مي باشند باعث ايجاد پروستا گلا ند ين هاي رده سوم مي شود كه گشاد كننده هاي عروقي هستند و سنتزپروستا گلا ند ين هاي رده دوم را كه از اسيد هاي چرب اومگا6 ساخته مي شوند و منقبض كننده هاي عروقي هستند سركوب مي كنند . اين اثر كه هم در عروق بزرگ و هم د ر ميكرو سير كولاسيون و هم د ر عروق كليوي مشاهده مي شود ، باعث كاهش فشار خون ميشود .

ازطرف ديگر اين دو اسيد چرب باعث كاهش سطح دو پروتئين به نامهاي آپوآ و فيبرينوژن در شريانها مي شوند.اين دوپروتئين باعث پيشرفت فرآيند آتروژنز و افزايش مقاومت جدار عروق گرديده و فشار خون را بالا مي برند .

به علاوه در تحقيقات روشن شده كه اسيد هاي چرب فوق اثر منقبض كننده عروقي نور اپي نفرين را كم مي كنند و پاسخ

باز شد گي عروقي به استيل كولين را در مويرگ ها بالا مي برند كه علت ان اثر اسيد هاي چرب اومگا3 بر روي عضله صاف جدار شريانها و اثر انها برروي ساختار الاستيك و كلاژن آئورت ميباشد .

در مجموع مي توان گفت مصرف روغن ماهي باعث افزايش پذ يرش شريان هاي سيستميك ، كاهش فشار سيستولي و

ديا ستو لي ، كاهش فشار نبض و كاهش مقاوت كل عروق مي گردد .

همايش علمي نقش آبزيان در سلامت در روز 27 ارديبهشت ماه در تهران برگزار شد .







