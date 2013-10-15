مرکز بهداشت و درمان صومعه سرا پیشگام طرح های کشوری است

دکتر مهدی مقدم راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:‌ شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا یکی از باسابقه ترین سیستم های بهداشتی نه تنها استان بلکه در سطح کل کشوراست.

وی اظهار داشت: ساختمان این شبکه بیش از 35 تا 42 سال شاهد بسیاری از طرح هایی بوده که در کل کشور نخست درشبکه بهداشت و درمان صومعه سرا کلید خورده است.

مدیر شبکه بهداشت صومعه سرا گفت: موفقیت این شبکه به دلیل داشتن کارشناسان مجرب، کارآمد و همچنین وجود مردمانی فهیم و آگاه است.

وی در ادامه به مقوله پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: پزشک خانواده به دو مرحله شهری و روستایی تقسیم می شود که پزشک خانواده روستایی از هشت سال پیش در حال اجراست اما پزشک خانواده شهری هنوز در استان گیلان اجرایی نشده است.

مقدم راد همچنین در خصوص تاسیس درمانگاه شبانه روزی در ضیابر شهرستان صومعه سرا اظهار داشت: تاسیس درمانگاه شبانه روزی در هر منطقه ای منوط به ابلاغ چارت سازمانی از سوی وزارتخانه است چون مسائل مربوط به نیروی انسانی و اعتبارات مالی نیز در این امر سهیم است.

وی در ادامه بهبود بخشیدن شاخص های بهداشتی شهرستان در میان مدت و کوتاه مدت را از اولویت های مهم شبکه بهداشت صومعه سرا دانست و یادآورشد: این شهرستان هم اکنون دارای 13 مرکز بهداشت و درمان و 72 خانه بهداشت است.

دکتر مهدی مقدم راد فارغ اتحصیل از دانشگاه مشهد و پزشک عمومی است.