به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولي الله مصائبي شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان ضمن بیان اینکه مراسم پر فيض دعاي عرفه سه شنبه نهم ذي الحجه همزمان با سراسر کشور در 70 مکان شهری و روستایی این استان برگزار می شود، تصریح کرد: در شاهرود، مدرسه قلعه، مزار شهداي گمنام، مسجد حاج ابوالقاسم باغزندان و مسجد زينبيه به اضافه 21 مسجد روستایی دعای پر فیض عرفه را زمزمه می کنند.

وی اظهار داشت: در مهدیشهر نیز حسینیه اعظم، امامزاده قاسم، مسجد جامع شهمیرزاد، مسجد جامع صاحب الزمان(عج) درجزین، مسجد جامع روستای فولاد محله و حسینه اعظم روستای چاشم محل برگزاری دعای عرفه است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، مسجد جامع، مسجد ابوالفضل، مسجد بلال، مسجد صاحب الزمان، حسینیه حضرت ابوالفضل، زینبیه، امامزادگان جعفر و محمد و مسجد رسوال اکرم(ص) دامغان را نیز از مکان هایی برشمرد که صدای روح بخش دعای عرفه در آن طنین انداز می شود.

وی گفت: در گرمسار نیز مسجد جامع این شهر و سمنان نیز 15 نقطه از جمله امامزاده یحیی، مسجد المهدی و الزهرا پذیرایی علاقمندان به قرائت دعای عرفه هستند.

مصائبی، مسجد ولی عصر(عج) سرخه، مسجد جامع میامی و 12 روستای این بخش، مسجد جامع بیارجمند، مسجد جامع خانخودی و مسجد صاحب الزمان روستای قلعه بالا را از جمله مکان هایی برشمرد که مراسم دعای عرفه در آن برگزار می شود.

وي با تاکيد بر اهميت روز عرفه اظهار داشت: در اين روز درهاي رحمت و برکت الهي بر روي مردم گشوده مي گردد تا گناهان و لغزشهاي آدمي بخشيده شود.

وي تصريح کرد: روز عرفه فرصتي براي پاکسازي انسان از گناه و زمان بسيار مهمي براي عبادت و تضرع بندگان به درگاه باري تعالي بشمار مي آيد.

مصائبي درباره جايگاه رفيع دعاي اين روز بزرگ اظهار داشت: دعاي عرفه از مشهورترين دعاها با مضامين عارفانه اي چون شناخت وتضرع به درگاه پروردگار است.

معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان افزود: خداوند يکتا اين روز را براي تقرب و پاکي انسان از آلودگي و گناه قرار داده تا با پاکسازي درون خود به درجات رفيع بندگي دست پيدا کند.

وي در خاتمه تصریح کرد: در اين روز بزرگ مسلمانان سراسر جهان در مساجد و حسينيه ها گرد هم مي آيند تا در مراسم پر فيض دعاي روز عرفه شرکت و به درگاه خداوند رحمان و رحيم تقرب جويند.