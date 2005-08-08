  1. هنر
  2. سایر
۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۸:۲۵

در گفت و گو با مهر

كامران شرفشاهي : ميدان براي " كتاب و ادبيات " به شدت تنگ شده است

كامران شرفشاهي : ميدان براي " كتاب و ادبيات " به شدت تنگ شده است

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : كاظم كامران شرفشاهي - شاعر و معاون فرهنگي فرهنگسراي بهمن ، گفت : آموزه هايي كه از طريق كتاب و ادبيات منتقل مي شود ، بسيار جدي و ماندگار است .

 


اين شاعر در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ،  با بيان مطلب فوق،  افزود : متاسفانه  امروزه با رواج بازيهاي كامپيوتري و ديگر سرگرمي ها كه ياد گيري  و دريافت عميق به همراه ندارد ،  ميدان را براي كتاب تنگ تركرده است و دراينجا مسئوليت والدين و مديران فرهنگي جامعه براي مانوس كردن مخاطبان ( كودك و نوجوان ) با كتاب سنگين تر مي شود.

كاظم كامران شرفشاهي تصريح كرد :  درخصوص نگارش كتابهاي ديني و مذهبي ، بايد جلسات كارشناسي برگزارشود كه نويسندگان و اهالي قلم با نگاه جدي و عميق ،  وارد اين عرصه شود و آثار منتشر شده  نيز با  ديد واقع  بينانه تري مورد ارزيابي قراربگيرد تا حضور كارهاي جدي و خوب در اين عرصه پررنگ تر شود .

معاون فرهنگي فرهنگسراي بهمن درادامه ياد آورشد : بايد با برنامه ريزيهاي درست ازسنين پايين كودك و نوجوان را به سمت مطالعه ترغيب كنيم و آنان را با مطالعه و اهل بيت ( ع )  و مفاهيم ديني آشنا سازيم ،  حتي دركناركتابهاي درسي ازكتابهايي با مفاهيم ديني به عنوان كتابهاي كمك درسي استفاده كنيم ، به عنوان مثال درزمينه علوم مي توانيم با ديدگاه هاي علمي پيشوايان ديني آشنا شويم و چه بسا اگر اين كتابها جذابيت هايي داشته باشند ،  اين قشر  را به مطالعه جدي تر تشويق كنند . 


وي تصريح كرد  : با وجود پيشرفت تكنولوژي كتابهاي بسيار زيادي چاپ و وارد ويترينهاي كتابفروشي ها شده اند و اين امر انتخاب مخاطبان را سخت تر كرده به طوري كه شايد كتابهايي كه از نظر سطح كيفي مناسب نباشند انتخاب شوند و در نتيجه مخاطبان از كتاب و مطالعه روي گردان شوند كه به گمان من بايد گروهي براي ارزيابي كتابها منتخب شوند و كتابهايي را كه از كيفيت بالايي برخوردارند  خريداري كرده و به مدارس منتقل كنند و يا به عنوان كتابهاي  كمك درسي به كودكان و  نوجوانان ارايه دهند.

كامران شرفشاهي در ادامه افزود: همچنين با تشكيل جلساتي كارشناسي مي توان طريقه انتخاب كودك را آموزش داد كه آنان با ديد باز و آگاه كتاب مورد نظر خود را انتخاب كنند.

اين شاعر گفت:  در روزگاري زندگي مي كنم كه به جزكتاب ، رسانه هاي بسيارديگري در اين عرصه وجود دارند كه بعد از روزنامه و مجلات و راديو مي توان از كارتونهاي انيميشن نام برد ، زندگي پيامبران را مي توان از طريق كارتون انيميشن و فيلم به كودكان منتقل كرد ، البته تا امروز دربعضي ازآثارارايه شده جذابيت هاي لازم وجود نداشته و باعث دلزدگي كودكان و نوجوانان شده است، پس بايد به دنبال روش هاي تازه بود چه درمورد كتاب و چه در مورد تصويركه بتوان بدان روشها كودكان و نوجوانان را به طرف مقوله جذب كرد به عنوان مثال در يك  اثر مكتوب تصويرگر- نويسنده - صفحه آرا- و ... تاثيرگذارند به طوري كه كتاب بايد با مفهوم زيبا و ساده و با تصاويري شاد ورنگارنگ و حروفي درشت و ساده خوان به مخاطب ارايه شود.

وي در پايان گفت وگو با مهر اضافه كرد : زندگي پيشوايان ديني سرشار از فرازهاست ، اما اينكه چه بخشي از اين فرازها در حد آن درك و دريافت ذهني  كودكان و نوجوانان مي باشد بسيار مهم است كه بتوانند با استفاده از آن مسائل در روند زندگي خود نيز تغييراتي مثبت پديد بياورند ، همچنين جلوه ها ونكته هاي بسياري در زندگي اين بزرگان قراردارد كه كمتر به آنها توجه شده در صورتي كه جامعه ما نيازمند درك و شناخت اين جلوه هاست.
کد مطلب 215603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها