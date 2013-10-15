ابراهيم كارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مديريت واحد شهري يعني همه مديريت شهر كه هر كدام واسطه به وزارت خانه اي بوده و با سياست گذاري خاص به طور يكپارچه و تحت يك مديريت واحد سازماندهي و ساماندهي شوند اما در عمل مشكلات زيادي براي اين كار وجود داشته و مولفه هاي فراواني در اين مورد تحت تاثير قرار مي گيرد.

كارخانه ای با بيان اينكه فقط شوراي شهر و يا شهردار نمي توانند اين مسئله را انجام دهد، بيان داشت: در رابطه با مديريت شهري واحد اگر درست فكر شود بايد اين مسئله در سطح كل كشور پا بگيرد که لازمه آن تعريف و هماهنگي وزارت خانه هاي مربوطه و تصميم گيري واحد در اين موضوع است.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنانش در مورد مديريت واحد شهري در شهر گفت: سازمانها و ادارات كل وشركت ها مي توانند در داخل يك شهر با همديگر تعامل داشته باشند.

وي با اشاره به اينكه در تحقق اين عمل بايد همه دستگاه ها و ارگان هاي شهر هماهنگ باشند، ابراز داشت: دستگاه هاي متعدد امور شهري در توسعه و پيشرفت شهر موثر هستند بايد برنامه ريزي و هماهنگي لازم با يكديگر را داشته باشند.

وحدت رويه دستگاه ها عامل مهمي در مديريت واحد شهري است

كارخانه ای بابيان اينكه تا كنون در اين زمينه موفقيتي در همدان وجود نداشته، عنوان داشت: لازمه اش اين كار همدلي مجموعه مديران اين دستگاه ها با هم ديگر است.

وي با تاكيد بر اينكه دستگاه ها و سازمان ها بايد با هم وحدت رويه داشته باشند، بيان داشت: در غير اين صورت و همكاري نكردن دستگاه ها و اينكه هر كدام از دستگاه ها مديريت خاصي را دنبال كند اين امر محقق نمي شود.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي در پایان سخنانش افزود: شوراي برنامه ريزي و شوراي شهر و شهرداري امي تواند به اين جريان كمك كند.